Flávio Bolsonaro: a vitória possível e o desafio do dia seguinte
ARTIGO: Uma vitória da oposição pode animar os mercados, mas a polarização e a falta de um projeto detalhado colocam em dúvida o avanço das reformas estruturais
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:54.
Última atualização em 5 de outubro de 2026 às 10:56.
RESUMO ＋
A candidatura de Flávio Bolsonaro pode vencer a eleição brasileira e provocar alívio imediato nos mercados, segundo a análise, mas não é considerada favorita. O artigo avalia que uma eventual vitória da oposição teria fôlego no curto prazo, porém enfrentaria dificuldades para resolver problemas estruturais do Brasil sem um projeto detalhado, reformas impopulares e articulação política.
Flávio Bolsonaro pode vencer. Não é o favorito, mas a eleição brasileira já mostrou que a distância entre pesquisa e urna é menor do que se supõe. Há uma margem de erro, um eleitorado independente que decide tarde e uma rejeição ao governo atual que não desaparece por decreto. Em um segundo turno apertado, qualquer fator definirá o jogo.
No curto prazo, o otimismo tem fundamento. Uma vitória da oposição tende a gerar alívio imediato nos mercados, que reagem a sinais de mudança de rumo fiscal. Sinalizaria também renovação para uma parcela grande do país que se sente sem representação, e daria impulso a pautas como segurança pública e redução do peso do Estado. Em política, a primeira fase de um governo costuma ser a mais generosa, com capital político alto, Congresso disposto a negociar e uma opinião pública que concede o benefício da dúvida.
O problema está no médio prazo. Os desafios estruturais do Brasil não mudam com a troca de nomes: baixa produtividade, educação que entrega pouco, desigualdade persistente, sistema tributário caótico (mesmo no contexto da Reforma Fiscal), dívida pública crescente e um Estado caro que atende mal a sociedade. Resolvê-los exige reformas impopulares, construção de consensos e uma agenda que vá além da próxima eleição.
É aí que a aposta em Flávio parece frágil. Sua candidatura se organiza mais em torno de identidade, oposição e lealdade a um grupo político do que de um projeto detalhado de país. A polarização que o sustenta é a mesma que dificulta governar: sem pontes com o centro e com setores que não o apoiam, qualquer agenda de reformas esbarra no Congresso e no desgaste permanente. Governos que vivem em campanha acabam administrando conflitos, não problemas. Há com certeza uma demonstração de preocupação econômica e endereçamento da situação, mas sabe-se que, de fato, não são medidas populares e de curto prazo que sanarão o problema.
Há ainda o risco de que a energia do poder se consuma em disputas institucionais, judiciais e culturais, deixando para depois o que realmente importa. Foi assim em outros momentos da nossa história recente, à esquerda e à direita: a euforia inicial dá lugar à frustração quando as questões centrais seguem intocadas.
Em resumo, uma vitória de Flávio pode trazer um fôlego de curto prazo, mas dificilmente enfrentará o que trava o Brasil há décadas. O país precisa menos de torcida e mais de projeto.
'Perguntas frequentes'
Flávio Bolsonaro pode vencer a eleição brasileira? ＋
Sim, Flávio Bolsonaro pode vencer, embora não seja apontado como favorito no artigo. A análise cita a margem de erro das pesquisas, os eleitores independentes que decidem tarde e a rejeição ao governo atual como fatores capazes de influenciar um segundo turno apertado.
Como uma vitória de Flávio Bolsonaro afetaria os mercados? ＋
Uma vitória da oposição tenderia a gerar alívio imediato nos mercados, segundo o artigo. A reação estaria ligada à expectativa de mudança na condução fiscal.
Quais seriam os efeitos políticos de uma vitória da oposição? ＋
Segundo a análise, uma vitória da oposição poderia representar renovação para parte do eleitorado e impulsionar pautas como segurança pública e redução do peso do Estado. O início do governo também teria capital político elevado, maior disposição do Congresso para negociar e o benefício da dúvida da opinião pública.
Quais desafios estruturais o próximo governo enfrentará? ＋
O artigo aponta baixa produtividade, desempenho insuficiente da educação, desigualdade persistente, sistema tributário caótico, dívida pública crescente e um Estado caro como desafios estruturais do Brasil. A análise sustenta que essas questões exigem reformas impopulares, construção de consensos e planejamento além da eleição seguinte.
Por que a candidatura de Flávio Bolsonaro é considerada frágil no médio prazo? ＋
A análise avalia que a candidatura de Flávio Bolsonaro se apoia mais em identidade, oposição e lealdade a um grupo político do que em um projeto detalhado de país. Sem diálogo com o centro e com setores contrários à candidatura, uma agenda de reformas poderia enfrentar resistência no Congresso e desgaste permanente.
Qual é o principal risco de um eventual governo Flávio Bolsonaro? ＋
Segundo o artigo, o principal risco é o governo consumir sua energia em disputas institucionais, judiciais e culturais, enquanto os problemas estruturais permanecem sem solução. Nesse cenário, a euforia inicial poderia dar lugar à frustração no médio prazo.
Saiba antes. Receba o Insight no seu email
Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade
Alexandre Pierantoni é Managing Director e Head de Investment Banking para a América Latina e Brasil, baseado no escritório de São Paulo.