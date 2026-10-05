Flávio Bolsonaro: a vitória possível e o desafio do dia seguinte

RESUMO ＋ A candidatura de Flávio Bolsonaro pode vencer a eleição brasileira e provocar alívio imediato nos mercados, segundo a análise, mas não é considerada favorita. O artigo avalia que uma eventual vitória da oposição teria fôlego no curto prazo, porém enfrentaria dificuldades para resolver problemas estruturais do Brasil sem um projeto detalhado, reformas impopulares e articulação política.

Flávio Bolsonaro pode vencer. Não é o favorito, mas a eleição brasileira já mostrou que a distância entre pesquisa e urna é menor do que se supõe. Há uma margem de erro, um eleitorado independente que decide tarde e uma rejeição ao governo atual que não desaparece por decreto. Em um segundo turno apertado, qualquer fator definirá o jogo.

No curto prazo, o otimismo tem fundamento. Uma vitória da oposição tende a gerar alívio imediato nos mercados, que reagem a sinais de mudança de rumo fiscal. Sinalizaria também renovação para uma parcela grande do país que se sente sem representação, e daria impulso a pautas como segurança pública e redução do peso do Estado. Em política, a primeira fase de um governo costuma ser a mais generosa, com capital político alto, Congresso disposto a negociar e uma opinião pública que concede o benefício da dúvida.

O problema está no médio prazo. Os desafios estruturais do Brasil não mudam com a troca de nomes: baixa produtividade, educação que entrega pouco, desigualdade persistente, sistema tributário caótico (mesmo no contexto da Reforma Fiscal), dívida pública crescente e um Estado caro que atende mal a sociedade. Resolvê-los exige reformas impopulares, construção de consensos e uma agenda que vá além da próxima eleição.

É aí que a aposta em Flávio parece frágil. Sua candidatura se organiza mais em torno de identidade, oposição e lealdade a um grupo político do que de um projeto detalhado de país. A polarização que o sustenta é a mesma que dificulta governar: sem pontes com o centro e com setores que não o apoiam, qualquer agenda de reformas esbarra no Congresso e no desgaste permanente. Governos que vivem em campanha acabam administrando conflitos, não problemas. Há com certeza uma demonstração de preocupação econômica e endereçamento da situação, mas sabe-se que, de fato, não são medidas populares e de curto prazo que sanarão o problema.

Há ainda o risco de que a energia do poder se consuma em disputas institucionais, judiciais e culturais, deixando para depois o que realmente importa. Foi assim em outros momentos da nossa história recente, à esquerda e à direita: a euforia inicial dá lugar à frustração quando as questões centrais seguem intocadas.

Em resumo, uma vitória de Flávio pode trazer um fôlego de curto prazo, mas dificilmente enfrentará o que trava o Brasil há décadas. O país precisa menos de torcida e mais de projeto.