A fintech brasileira NBS recebeu o maior aporte já feito pela gestora de venture capital BluStone em uma única empresa. A casa, que tem cerca de R$ 100 milhões sob gestão, liderou a rodada que avaliou a NBS em R$ 50 milhões. O valor do aporte foi de R$ 11 milhões.

Com a rodada, a fintech quer ampliar a atuação junto a empresas que pagam fornecedores ou recebem de clientes no exterior. A meta é chegar a R$ 1 bilhão em volume de pagamentos em 2027. A NBS tem 50 mil clientes pessoa física e informa já ter processado cerca de R$ 100 milhões em pagamentos. A captação ocorre após a empresa protocolar, em 30 de outubro, um pedido de autorização ao Banco Central para operar como Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV).

A NBS oferece uma conta global que permite converter reais em dólar digital via Pix. As empresas também podem pagar fornecedores com liquidação na moeda local do destinatário. A liquidez para as conversões vem da mesa própria de negociação da NBS, que atua como formadora de mercado em corretoras de criptoativos. Segundo a fintech, a mesa negocia, em média, R$ 50 milhões por dia e responde por mais de 30% do volume diário de dólar digital contra o real em algumas dessas plataformas. “A NBS junta o que procuramos: tração real, tecnologia própria e um time que chegou ao pedido de autorização no Banco Central com uma estrutura enxuta”, afirma Carlos Lopes, cofundador da BluStone.

Fundada em 2021 por Lopes, ex-executivo da Patria Investimentos, a BluStone tem 14 empresas no portfólio, entre elas Cubbo, Vixtra e Lerian. A NBS também tem como sócia a 4Equity, gestora que investe em startups em troca de espaço publicitário.