Elo busca valuation de US$ 3 bilhões e ainda mira IPO nos EUA em 2026

RESUMO ＋ A bandeira brasileira de cartões Elo ainda avalia realizar um IPO nos Estados Unidos em dezembro, com objetivo de levantar US$ 500 milhões e alcançar avaliação de US$ 3 bilhões, apurou o EXAME Insight. A seletividade dos investidores e o impasse sobre o tamanho da oferta podem adiar a operação para 2027.

A Elo ainda avalia realizar sua abertura de capital nos Estados Unidos neste ano. O timing é cruel, mas a expectativa é realizar a oferta, com sorte, em dezembro. A companhia trabalha com uma avaliação de US$ 3 bilhões, apurou o EXAME Insight. A bandeira brasileira de cartões pretende levantar US$ 500 milhões na operação.

Bradesco, UBS BB e Bank of America lideram a preparação da oferta. A Caixa Econômica Federal, que também é acionista da companhia, participa da operação. Em nota, a Elo diz que não comenta rumores de mercado. "Em relação a uma eventual oferta pública de ações, a empresa esclarece que, no curso normal de seus negócios e em linha com sua estratégia de crescimento e otimização da sua estrutura de capital, continuamente avalia alternativas estratégicas e oportunidades nos mercados de capitais", diz.

O cronograma da oferta perdeu força ao longo do ano. A Elo chegou a mirar setembro, mas a maior seletividade dos investidores aumentou a possibilidade de adiamento para 2027. O impasse envolve o tamanho da oferta: investidores buscam operações maiores, com mais liquidez para negociar as ações, enquanto a companhia resiste a ampliar a diluição dos acionistas.

A Elo discute uma abertura de capital desde 2021, quando pretendia levantar US$ 1 bilhão e buscava uma avaliação de US$ 4 bilhões. Agora, a oferta pretendida é metade daquela, e o valuation de US$ 3 bilhões fica 25% abaixo do valor almejado cinco anos atrás. Em julho deste ano, o presidente Giancarlo Greco afirmou que a Elo monitorava as condições de mercado, mas não perseguia o IPO ativamente naquele momento. A prioridade, disse, era executar o plano estratégico da empresa.

A bandeira de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa

Criada em 2011 por Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, a Elo concorre com Visa e Mastercard no mercado brasileiro. A companhia tem 34 milhões de cartões ativos e movimentou R$ 310,9 bilhões em transações em 2025.

Em maio de 2025, os acionistas anunciaram um acordo para que cada banco voltasse a deter um terço da empresa. Antes, as participações eram ajustadas conforme a contribuição de cada instituição ao negócio. Pelo novo acordo, esse critério seria mantido para definir a distribuição anual de dividendos.

A Elo também amplia sua atuação em tecnologia de pagamentos. Em agosto, anunciou uma parceria com a Microsoft para desenvolver uma solução de pagamentos corporativos dentro do Excel. Voltado a pequenas e médias empresas, o projeto piloto combina Open Finance, validação de identidade e inteligência artificial para organizar contas e executar pagamentos mediante aprovação.