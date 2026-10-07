Logo Exame.com
Empresas

Elo busca valuation de US$ 3 bilhões e ainda mira IPO nos EUA em 2026

Bandeira de cartões trabalha com oferta de US$ 500 milhões, liderada por Bradesco, UBS BB e Bank of America

(Elo/Divulgação)
(Elo/Divulgação)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:00.

RESUMO ＋

A bandeira brasileira de cartões Elo ainda avalia realizar um IPO nos Estados Unidos em dezembro, com objetivo de levantar US$ 500 milhões e alcançar avaliação de US$ 3 bilhões, apurou o EXAME Insight. A seletividade dos investidores e o impasse sobre o tamanho da oferta podem adiar a operação para 2027.

A Elo ainda avalia realizar sua abertura de capital nos Estados Unidos neste ano. O timing é cruel, mas a expectativa é realizar a oferta, com sorte, em dezembro. A companhia trabalha com uma avaliação de US$ 3 bilhões, apurou o EXAME Insight. A bandeira brasileira de cartões pretende levantar US$ 500 milhões na operação.

Bradesco, UBS BB e Bank of America lideram a preparação da oferta. A Caixa Econômica Federal, que também é acionista da companhia, participa da operação. Em nota, a Elo diz que não comenta rumores de mercado. "Em relação a uma eventual oferta pública de ações, a empresa esclarece que, no curso normal de seus negócios e em linha com sua estratégia de crescimento e otimização da sua estrutura de capital, continuamente avalia alternativas estratégicas e oportunidades nos mercados de capitais", diz.

O cronograma da oferta perdeu força ao longo do ano. A Elo chegou a mirar setembro, mas a maior seletividade dos investidores aumentou a possibilidade de adiamento para 2027. O impasse envolve o tamanho da oferta: investidores buscam operações maiores, com mais liquidez para negociar as ações, enquanto a companhia resiste a ampliar a diluição dos acionistas.

A Elo discute uma abertura de capital desde 2021, quando pretendia levantar US$ 1 bilhão e buscava uma avaliação de US$ 4 bilhões. Agora, a oferta pretendida é metade daquela, e o valuation de US$ 3 bilhões fica 25% abaixo do valor almejado cinco anos atrás. Em julho deste ano, o presidente Giancarlo Greco afirmou que a Elo monitorava as condições de mercado, mas não perseguia o IPO ativamente naquele momento. A prioridade, disse, era executar o plano estratégico da empresa.

A bandeira de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa

Criada em 2011 por Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, a Elo concorre com Visa e Mastercard no mercado brasileiro. A companhia tem 34 milhões de cartões ativos e movimentou R$ 310,9 bilhões em transações em 2025.

Em maio de 2025, os acionistas anunciaram um acordo para que cada banco voltasse a deter um terço da empresa. Antes, as participações eram ajustadas conforme a contribuição de cada instituição ao negócio. Pelo novo acordo, esse critério seria mantido para definir a distribuição anual de dividendos.

A Elo também amplia sua atuação em tecnologia de pagamentos. Em agosto, anunciou uma parceria com a Microsoft para desenvolver uma solução de pagamentos corporativos dentro do Excel. Voltado a pequenas e médias empresas, o projeto piloto combina Open Finance, validação de identidade e inteligência artificial para organizar contas e executar pagamentos mediante aprovação.

'Perguntas frequentes'

Quando pode ocorrer o IPO da Elo nos Estados Unidos? ＋

A Elo ainda avalia realizar o IPO em dezembro, mas a operação pode ser adiada para 2027. Em julho, o presidente Giancarlo Greco afirmou que a bandeira monitorava o mercado, mas não perseguia ativamente a oferta naquele momento.

Quanto a Elo pretende levantar com o IPO? ＋

A Elo pretende levantar US$ 500 milhões e trabalha com uma avaliação de US$ 3 bilhões, segundo apuração do EXAME Insight. Em 2021, a companhia buscava captar US$ 1 bilhão com uma avaliação de US$ 4 bilhões.

Por que o IPO da Elo pode ser adiado para 2027? ＋

O cronograma perdeu força devido à maior seletividade dos investidores e ao impasse sobre o tamanho da oferta. Investidores buscam uma operação maior e com mais liquidez, enquanto a Elo resiste a ampliar a diluição dos acionistas.

Quais bancos participam da preparação do IPO da Elo? ＋

Bradesco, UBS BB e Bank of America lideram a preparação da oferta. A Caixa Econômica Federal, que também é acionista da Elo, participa da operação.

Quem são os acionistas da Elo? ＋

Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal são os acionistas da Elo e anunciaram, em maio de 2025, um acordo para que cada banco voltasse a deter um terço da companhia. O critério anterior de contribuição ao negócio seria mantido para definir a distribuição anual de dividendos.

Qual é o tamanho da operação da Elo no Brasil? ＋

A Elo tem 34 milhões de cartões ativos e movimentou R$ 310,9 bilhões em transações em 2025. Criada em 2011, a bandeira brasileira de cartões concorre com Visa e Mastercard no mercado nacional.

Para quem decide. Por quem decide.

Saiba antes. Receba o Insight no seu email

Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade

Acompanhe:

Empresas
IPOs
Nasdaq
Estados Unidos (EUA)
Elo
MasterCard
Visa
Exclusivo
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com

Continua após a publicidade

Artigos Relacionados

Do petróleo à educação: ex-CFO da Petrobras assume finanças da Vitru

Do petróleo à educação: ex-CFO da Petrobras assume finanças da Vitru

Um fundo, várias casas: a aposta de R$ 100 milhões da Hike Capital no crédito privado

Flávio Bolsonaro: a vitória possível e o desafio do dia seguinte

Flávio Bolsonaro: a vitória possível e o desafio do dia seguinte

SumUp capta R$ 700 milhões para antecipar vendas de pequenos negócios