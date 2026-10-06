EXCLUSIVO: Após Afya e Yduqs, GIC busca comprador para Cruzeiro do Sul em negócio de R$ 2 bilhões

RESUMO ＋ Após a fusão das empresas de educação Afya e Yduqs, anunciada em setembro, o mercado prevê nova onda de fusões e aquisições no ensino superior e aponta o grupo educacional Cruzeiro do Sul como principal candidato. O fundo soberano de Cingapura GIC, dono de 37% do grupo, busca reduzir ou encerrar sua participação, apurou o EXAME Insight.

O mercado prevê uma nova onda de de fusões e aquisições no ensino superior após a fusão entre Afya e Yduqs, anunciada em setembro e que vai criar uma companhia de R$ 9,4 bilhões em receitas combinadas. O grupo Cruzeiro do Sul, dono da faculdade de mesmo nome, é o principal candidato a próximo grande negócio do setor.

O fundo soberano de Cingapura, o GIC, detém cerca de 37% do grupo há quase dez anos e busca alternativas para reduzir ou encerrar sua participação no negócio, avaliado em R$ 2,2 bilhões, apurou o EXAME Insight. O GIC mantém conversas com diferentes agentes do setor para encontrar uma solução. O movimento não significa necessariamente uma venda direta da fatia. Uma combinação de negócios com outra empresa de educação é considerada uma alternativa mais viável.

A avaliação é que o setor atravessa um período em que o crescimento orgânico oferece oportunidades limitadas de valorização. Nesse cenário, a união de operações, com redução de custos, ganhos de escala e aproveitamento de estruturas existentes, volta a ganhar força como caminho para criar valor.

Quem olha o negócio

Uma das principais possibilidades discutidas no mercado envolve a Vitru Educação, da Uniasselvi e UniCesumar, que também tem investidores financeiros em seu capital interessados em encontrar alternativas de saída. A Crescera Capital, que entrou no capital da Vitru há quatro anos com uma participação de 10,2%, não se opõe a uma eventual venda da fatia, mas quem tem urgência mesmo é a gestora SPX, que detém 25,7% dos papéis há mais de dez anos -- boa parte deles herdados do Carlyle, portanto anteriores à própria SPX.

A SPX, inclusive, está reciclando portfólio. Em agosto deste ano, a firma de investimentos vendeu a rede de lojas de brinquedos Ri Happy para a BluSun Capital, encerrando outro investimento originalmente feito pelo Carlyle.

Neste momento, correm por fora a Cogna Educação, dona das marcas Kroton e SOMOS, e a Ser Educacional, do empresário Janguiê Diniz.

A primeira conta com maior liquidez e estrutura de capital, após processo de reestruturação financeira e operacional iniciado em 2020, que incluiu a redução do endividamento e, mais recentemente, o fechamento de capital da Vasta nos Estados Unidos e sua reintegração à estrutura do grupo. O resultado se vê no balanço: no segundo trimestre de 2026, a alavancagem da Cogna recuou para 1,1 vez o Ebitda ajustado, ante 1,22 vez um ano antes, o menor patamar em seis anos.

Já a Ser Educacional tenta encontrar um ângulo para entrar no negócio, mas tem encontrado dificuldades. O tamanho relativo da companhia e a dificuldade de estruturar uma combinação capaz de gerar valor para os demais envolvidos são apontados como obstáculos.

A última onda de consolidação

O ensino superior privado brasileiro passou por uma onda de consolidação entre 2020 e 2022. Entre os principais negócios daquele período estão a compra dos ativos brasileiros da americana Laureate pela Ânima, por aproximadamente R$ 4,4 bilhões, em 2020, e a aquisição da UniCesumar pela Vitru, anunciada em 2021 e aprovada pelo Cade em 2022.

O período também foi marcado pelo acesso ao mercado de capitais. A Vitru abriu capital na Nasdaq em 2020, enquanto a Cruzeiro do Sul estreou na B3 em 2021, levantando cerca de R$ 1,4 bilhão.

Em nota, Vitru, Cogna e Cruzeiro do Sul dizem que "não comentam especulações de mercado".