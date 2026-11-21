

RESUMO ＋

A autora reflete sobre a diferença entre acumular contatos e cultivar conexões transformadoras, destacando que a rede de apoio acolhe e sustenta no presente, enquanto a rede de incentivo aposta no nosso potencial antes de estarmos totalmente prontos e coloca a reputação em jogo para nos tirar do lugar.

Eu tinha certeza de que não tinha passado.

O telefone tocou e, do outro lado, estava o executivo inglês que seria meu chefe se eu fosse escolhida para a vaga de diretora de marketing da Unilever. Com toda a calma britânica, ele começou a listar as razões pelas quais eu não deveria ser a escolhida. Eu era muito jovem, tinha pouca experiência e nunca tinha sido diretora. Ele morava na Inglaterra e não estaria por perto para me orientar no dia a dia.

Àquela altura, eu já ensaiava mentalmente como agradecer pela oportunidade.

Eu era gerente sênior e concorria com pessoas que já eram diretoras, com anos a mais de carreira e currículos mais robustos que o meu. As primeiras entrevistas tinham sido por telefone, numa época em que videochamada não existia, com um sotaque tão carregado que confesso não ter entendido 100% do que ele perguntava. Respondi ao que achei que tinha entendido. Pelo jeito, funcionou.

Depois da lista, veio o “mas”. Ele tinha me escolhido porque via em mim muito potencial, e estaria a um telefonema de distância sempre que eu precisasse. E esteve. Durante anos, foi um dos grandes incentivadores da minha carreira. Viu em mim algo que eu ainda não via e apostou nisso.

Aquela ligação me ensinou algo sobre o valor das relações profissionais que levei anos para compreender melhor. Algumas pessoas passam pela nossa trajetória. Outras fazem a trajetória mudar de direção.

Talvez por isso eu tenha uma relação um pouco ambígua com a palavra networking. Ela às vezes parece transformar relações humanas em tarefa: ir ao evento, trocar contatos, aceitar conexões. Gosto de gente, mas conheço bem a negociação interna antes de sair de casa numa noite de chuva. Dependendo do dia, sou tão convincente nos argumentos para ficar no sofá que quase acredito estar tomando uma decisão estratégica.

Mas a questão nunca me pareceu ser a quantidade de contatos. É o tipo de relação que construímos e o que esperamos de cada uma.

Tenho pensado muito na diferença entre rede de apoio e rede de incentivo.

A rede de apoio nos ajuda a atravessar o presente. São as pessoas que escutam, acolhem, conhecem nossas inseguranças e nos dão chão quando as coisas ficam difíceis. Todo mundo precisa dela.

A rede de incentivo faz outra coisa: nos tira do lugar. São pessoas que apostam em nós antes de termos provado alguma coisa e, principalmente, agem. Existe uma diferença enorme entre alguém dizer que acredita em você e alguém colocar a própria reputação em jogo para que você tenha a chance de descobrir do que é capaz.

A economista Sylvia Ann Hewlett chama esse papel de sponsor e o diferencia do mentor: o mentor aconselha, o sponsor usa sua influência e seu capital profissional para defender ativamente oportunidades para outra pessoa. Prefiro falar em incentivo, porque penso em algo mais amplo do que uma promoção. Pode ser uma indicação, uma apresentação, um convite inesperado.

Ou alguém que diz o que não queríamos ouvir, mas precisávamos escutar.

Uma mesma pessoa pode cumprir os dois papéis. Mas nem sempre quem nos acolhe é quem nos desafia, e nem sempre quem nos desafia sabe nos acolher. Podemos estar cercados de apoio, de pessoas queridas que nos validam, sem ninguém que nos empurre. Ou passar semanas atrás de novas conexões quando faltava aprofundar uma conversa com alguém que já conhecemos.

Quando chegamos à liderança, passamos também a ocupar o outro lado do telefone.

E é curioso como, nessa posição, nem sempre a melhor aposta é a mais fácil de justificar. O currículo mais completo e a experiência comprovada oferecem segurança. Mas nem sempre revelam todo o potencial de alguém.

Aquele executivo inglês poderia ter escolhido o caminho mais seguro. Preferiu apostar no meu potencial e cumpriu o que prometeu: esteve por perto enquanto eu aprendia. É isso que torna uma rede de incentivo tão valiosa. Não basta abrir a porta. É preciso continuar por perto enquanto a pessoa aprende a atravessá-la.

Hoje, depois de tantos anos de carreira, continuo precisando de pessoas que enxerguem em mim possibilidades que eu mesma ainda não vejo. E espero também ter essa generosidade e coragem com os outros. Porque, independentemente de onde estamos na carreira, podemos ocupar os dois lados dessa relação. E talvez valha a pena olhar para nossas conexões com duas perguntas em mente:

Quem está apostando no potencial que ainda não descobrimos? E em quem estamos dispostos a apostar?

'Perguntas frequentes'

Qual é a diferença entre rede de apoio e rede de incentivo? ＋ A rede de apoio é formada por pessoas que nos acolhem, escutam e dão suporte emocional e estrutural para atravessarmos o presente e os momentos difíceis. Já a rede de incentivo vai além: são pessoas que apostam em nosso potencial antes de termos provado tudo, colocando a própria reputação em jogo para nos tirar do lugar, seja por meio de uma indicação, de um convite inesperado ou abrindo portas para novas oportunidades.

Por que a autora tem uma relação ambígua com o termo networking? ＋ A ambiguidade existe porque o networking muitas vezes é reduzido a uma tarefa mecânica e transacional — como ir a eventos, trocar cartões e aceitar conexões superficiais —, o que desvirtua a essência das relações humanas e transforma o contato profissional em uma obrigação social desgastante.