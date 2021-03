Tesla tem projeto secreto de baterias para abastecer cidade inteira

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, quer entrar no mercado de energia do Texas. Após tempestades de inverno atingirem o estado em fevereiro, deixando milhões sem energia por dias, a subsdiária da Tesla, registrada como Gambit Energy Storage LLC, foi descoberta construindo um projeto de armazenamento de energia de mais de 100 megawatts na cidade de Angleton.

Um conjunto de baterias de 100 megawatts tem o poder de alimentar cerca de 20.000 residências em um dia quente de verão. De acordo com informações da Bloomberg, a descoberta do projeto secreto foi por conta dos capacetes dos funcionários, que mostravam o logotipo da Tesla, além de documentos públicos que ajudaram a confirmar as suspeitas.

Predileto de Musk, o Texas é o foco de diversas operações da SpaceX. Além do centro de lançamento em Boca Chica, a cidade de McGregor abriga uma instalação de teste de foguetes e uma fábrica está nos planos para ser construída em Austin, capital do estado.

O estado é um centro de energia forte no país, com recursos abundantes em gás natural, petróleo, energia solar e éolica. O projeto da Tesla pode significar uma total transformação na rede elétrica do estado, com uma geração distribuída bem mais resistente do que a de agora.

A construção já foi registrada no Electric Reliability Council of Texas (Ercot), órgão no estado norte-americano que administra a energia local. Warren Lasher, diretor sênior de planejamento de sistema da Ercot, disse que o projeto tem data de início prevista para 1° de junho de 2021.

Cerca de 2.100 megawatts de armazenamento de bateria e 37.000 megawatts de energia solar e eólica estão em estágios avançados de conexão à rede de Ercot. Outras informações, como a capacidade do projeto e a duração da bateria, não foram divulgadas.

“Acho que a longo prazo a Tesla Energy terá aproximadamente o mesmo tamanho da Tesla Automotive”, disse Musk durante uma chamada em julho de 2020. “O negócio de energia é coletivamente maior do que o automotivo.”

O analista Alexander Potter da empresa norte-americana Piper Sandler disse à Bloomberg que a Tesla Energy pode representar até 30% da receita total da empresa até 2030. Atualmente, este número é de cerca de 6%.