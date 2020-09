Prejudicada pela pandemia, empresa de eventos muda para o ambiente digital

Durante a pandemia, o mundo digital começou a se tornar mais atrativo para as empresas. E não foi diferente para a Blue Gate, agência de viagens e eventos que criou uma alternativa totalmente virtual para manter seus clientes.

O aplicativo Blue Connect, lançado recentemente pela empresa, é uma forma de transferir as conferências e eventos presenciais para o mundo digital. Em entrevista à EXAME, o presidente da empresa Sérgio Olivetti diz que a ideia já estava sendo desenvolvida, mas que foi apressada para poder atender à nova necessidade durante a pandemia.

“Atualmente, temos o app Blue Connect como o carro-chefe da empresa. Com ele, conseguimos reverter tudo o que os eventos presenciais possuem para o digital, além de acrescentarmos experiências virtuais para complementar o evento”, disse Olivetti. Há 13 anos no mercado, a Blue Gate acredita que vai manter o aplicativo como seu principal produto no futuro.

Dentro da plataforma, a Blue Gate desenvolveu um ambiente chamado Blue Party, que permite que as pessoas realizem uma festa de confraternização em meio a um jogo digital 2D.

Similar às plataformas de videoconferência como Google Meet e Zoom, o Blue Connect foi desenvolvido com foco no mundo de eventos. Gratuita, a plataforma possui diversas salas virtuais em um mesmo ambiente. “É como se fosse um hotel virtual”, diz Olivetti.

Segundo ele, a expectativa é que cerca de 150 eventos virtuais sejam realizados na plataforma – até o momento, 20 conferências já foram cadastradas.

De acordo com um estudo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Alagoas, a pandemia causada pelo novo coronavírus afetou 98% do setor de eventos brasileiros. Mais do que nunca, a migração para o digital pode ser o caminho para salvar empresas como a Blue Gate.

Ainda que existam cada vez mais apps focados em realização de conferências virtuais, Olivetti acredita que o Blue Connect não seja similar aos demais. “Nós observamos muitas empresas de tecnologia desenvolvendo esse serviço, mas uma empresa totalmente focada em eventos criar uma solução nova é algo novo no mercado brasileiro”, completou o CEO.

O aplicativo já está disponível para computadores e smartphones Android ou iOS.