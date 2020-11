Com patente, LG indica futuro com notebooks que podem ser enrolados

Depois da Apple finalizar a parceria com a Intel e da Microsoft lançar novos notebooks Surface, chegou a vez da LG surpreender no setor. A companhia sul-coreana registrou uma patente que indica que a empresa já discutiu a produção de um computador flexível, que poderia ser enrolado como uma folha de papel.

Ao que é possível observar nas imagens abaixo, obtidas pelo GadgetsData, a tela do aparelho seria flexível e poderia ser armazenada dentro da base, próxima do teclado. Já a parte a inferior do notebook não seria enrolada, mas dobrada. O espaço do touchpad seria dobrado para cima. Fechado, o notebook iria se assemelhar a uma pequena caixa.

Notebook da LG teria tela que poderia ser enrolada, conforme aponta uma patente registrada pela empresa

Contudo, antes que o leitor já comece a guardar dinheiro para comprar um notebook com design inovador, é importante destacar que muitas empresas registram patentes de novas tecnologias apenas para impedir que concorrentes diretas utilizem essas inovações em seus produtos. Além da patente, não há qualquer indício de que a LG já esteja produzindo o aparelho.

A tecnologia de aparelhos que podem ser enrolados não é bem uma novidade. A própria LG já apresentou, durante a edição de 2019 da feira de tecnologia CES, em Las Vegas, um modelo de televisor que pode ser enrolado. Funciona como um painel para a projeção. O vídeo abaixo mostra mais detalhes de como a tecnologia funciona.