Quer abrir uma franquia? Veja o passo a passo

Investir em uma franquia é uma das formas mais seguras de iniciar um negócio próprio , especialmente para aqueles que não possuem vasta experiência no setor escolhido. Dados do Sebrae e da Associação Brasileira de Franchising (ABF) indicam que as franquias oferecem uma taxa de sucesso muito superior em comparação aos negócios independentes. Isso ocorre principalmente pela estrutura oferecida pelas marcas, que incluem suporte contínuo, capacitação e processos já testados. A seguir, listamos os principais passos para abrir uma franquia.

Mas, não se engane: se você quer independência e liberdade para tocar o seu negócio, franquias não são a melhor opção. Os franqueados devem operar dentro do quadro e dos padrões estabelecidos pelo franqueador, limitando sua flexibilidade na tomada de decisões. Além disso, os franqueados são obrigados a pagar taxas contínuas e royalties ao franqueador, impactando sua lucratividade.

Para abrir uma franquia do McDonald's nos Estados Unidos, por exemplo, o franqueado precisa pagar uma taxa de licenciamento de 45 mil dólares (válida por 20 anos), além de redirecionar 5% de toda a renda mensal para o McDonald's.

Mas, se não desse para ganhar dinheiro, ninguém faria. Esse franqueado da Chiquinho Sorvetes, por exemplo, lucra R$ 12 milhões por ano. Como a longevidade do franqueado no negócio depende inteiramente da saúde financeira e suporte do franqueador, é preciso ter muito cuidado e estudo ao investir em franquias.

Marcelo Cherto, professor da Faculdade Exame e fundador da Cherto Consultoria, primeira consultoria de franchising do Brasil, recomenda esses seis passos para te ajudar a entender como abrir uma franquia.

Passos necessários para abrir uma franquia

1. Avaliação pessoal e financeira

O primeiro passo é realizar uma autoavaliação sincera sobre seu perfil. Pergunte a si mesmo se está preparado para seguir normas estabelecidas pela franqueadora, se tem disposição para assumir riscos e responsabilidades e se possui capital suficiente para o investimento inicial e capital de giro. Avalie também sua capacidade de liderar equipes e enfrentar desafios operacionais. Nem todos têm o perfil ideal para serem franqueados , e é essencial que você entenda suas próprias habilidades e limitações.

2. Pesquisa e seleção da franquia

Com mais de 3.000 redes de franquias disponíveis no Brasil, é fundamental pesquisar minuciosamente as opções no mercado. Converse com franqueados atuais para entender melhor o nível de suporte oferecido pela franqueadora e o desempenho das unidades existentes. Verifique também se a franquia escolhida se adapta ao seu perfil e à sua localidade, considerando fatores como demanda e concorrência.

3. Entender o papel do franqueador e do franqueado

O franqueador é responsável por fornecer o modelo de negócio, capacitar o franqueado e garantir o suporte operacional. Já o franqueado deve seguir as normas e padrões estabelecidos, incluindo fornecedores autorizados, layout da loja, produtos e serviços, além de realizar ações de marketing locais. A relação de franchising é uma parceria onde ambas as partes precisam estar alinhadas para garantir o sucesso da operação.

4. Planejamento e preparação

Antes de iniciar o negócio, é necessário elaborar um plano de negócios detalhado, considerando os custos de instalação, obras, mobiliário, equipamentos, estoque inicial e capital de giro. Também é importante definir projeções financeiras para os primeiros cinco anos, incluindo receitas, despesas e fluxo de caixa. Tenha sempre uma reserva financeira para imprevistos, pois o processo de atingir o ponto de equilíbrio (breakeven) pode levar meses.

5. Implementação e consultoria de campo

Após a escolha do ponto comercial e a assinatura do contrato, é hora de implementar a franquia. Isso inclui a contratação e capacitação da equipe, além de adequar o espaço às exigências da franqueadora. A consultoria de campo oferecida pela franqueadora ajudará na implementação dos processos operacionais e no acompanhamento do negócio nos primeiros meses.

6. Estratégias de marketing pré-lançamento

O sucesso da inauguração depende de uma estratégia de marketing bem planejada . Alinhe as ações locais com a imagem da marca, utilizando redes sociais, publicidade local e eventos de inauguração. Muitas franqueadoras oferecem suporte nessa fase, ajudando a atrair o público inicial.