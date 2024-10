Foi por pouco? Entenda como a Marvel usou um 'segredo' para sair das dívidas e conquistar bilhões Apostar na concessão de direito de seus personagens foi a estratégia que permitiu a Marvel gerar receita imediata e se livrar de dívida milionária

attends the premiere of Disney and Marvel's 'Avengers: Infinity War' on April 23, 2018 in Los Angeles, California. (Getty Images/Reprodução)