O iFood aumentou seu lucro em 30% com IA, e sua empresa também pode

O iFood tem 192 soluções de IA proprietárias criadas pelos próprios funcionários.

Os modelos variam desde leitores de contratos jurídicos – que recomendam (ou não) a assinatura de um documento baseado em critérios pré-estabelecidos – até uma IA que decide quanto dinheiro de bônus você vai ganhar no seu próximo pedido.

Em seu painel no NFT Brasil, Marcos Gurgel, Chief Evangelist Officer e diretor de inovação aberta no iFood, falou que essas soluções – por serem espalhadas por todos os departamentos da empresa – tiveram impacto direto no lucro, aumentando o EBITDA em 30% em relação ao período anterior a implementação de inteligência artificial.

“Isso é uma coisa nova, que começou no iFood há 12, 18 meses,” disse, no evento. “O resultado é imediato.”

Gurgel conta, ainda, que, no iFood, todos são incentivados a resolver seus problemas com IA

Por meio da plataforma Toqan – que pode ser personalizada com base nas necessidades do seu negócio –, os funcionários da empresa têm total liberdade para criar soluções de inteligência artificial. Eles só precisam de um problema, uma hipótese, dados e noções básicas de como fazer prompts – para você e para o seu negócio, é a mesma coisa.

Como fazer isso na sua empresa

Para Gurgel, estamos nos aproximando do surgimento de “unicórnios de uma pessoa só”, isto é, empresas com um funcionário que ultrapassam um valor de US$1 bilhão.

No iFood, por exemplo, um único membro do marketing consegue tocar 37 campanhas simultâneas com o auxílio da IA.

Para isso, é preciso criar modelos específicos para as suas necessidades, pois quanto mais “nichada” for a solução, maior será sua taxa de acerto. E você não precisa ser nenhum cientista de dados para conseguir.

