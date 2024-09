Adeus, CLT? Especialista revela qual o modelo de negócio ideal para quem vai começar a empreender

Empreender é sempre um desafio. Não à toa, muitos iniciantes nessa empreitada buscam caminhos com menos riscos e maior suporte. Para eles, o mercado de franquias tem se mostrado uma alternativa bastante atraente.

"O franqueado adquire toda a experiência acumulada pela franqueadora e pelos franqueados que passaram por lá antes dele", afirma Marcelo Cherto, um dos maiores e mais respeitados nomes no mercado de franchising do Brasil.

Em uma entrevista exclusiva para a EXAME, o especialista compartilhou insights valiosos sobre primeiros passos, vantagens do modelo, erros comuns para evitar e recomendações para diferentes capacidades de investimento.

Leia a íntegra da entrevista a seguir.

Por onde começar a empreender com uma franquia?

A primeira pergunta que você deve se fazer é: "eu sei o que é uma franquia?". Se não sabe, precisa pesquisar. Também é importante entender se a rotina de um franqueado faz sentido para você, pois é preciso seguir ordens, padrões e regras. Escolha um ramo que te atraia, mas lembre-se que gostar de um setor é diferente de gostar de operar um negócio nesse setor. Pesquise o mercado, considerando as mais de 3 mil marcas de franquias no Brasil.

Quais são as vantagens de investir em uma franquia?

A principal vantagem é adquirir a experiência acumulada pela franqueadora. Você recebe orientação sobre todos os aspectos do negócio, desde a melhor localização até como operá-lo e administrá-lo. Mas também existem desafios, como a necessidade de seguir regras estritas e pagar taxas e royalties.

Quais são os principais erros cometidos por quem abre uma franquia?

O primeiro erro é escolher mal o ramo ou o franqueador. O segundo erro é adquirir uma franquia e querer fazer as coisas do próprio jeito, ignorando as orientações da franqueadora. O terceiro erro (e o maior deles) é achar que o negócio vai funcionar sozinho, sem envolvimento ativo na administração e monitoramento dos indicadores de desempenho.

Quais recomendações você daria para quem tem R$ 10 mil, R$ 100 mil e R$ 1 milhão para investir?

Os conselhos são universais: investigue antes de investir, independente do valor. Avalie o investimento não só financeiro, mas também de tempo e energia. O cuidado deve ser o mesmo, seja qual for a capacidade de investimento.

Quais setores são mais promissores no mercado de franquias?

Vejo oportunidades em praticamente todos os setores, mas destacaria saúde, beleza e bem-estar, alimentação e educação. Esses setores têm apresentado bom desempenho e continuam a crescer, oferecendo muitas oportunidades.

Qual é o perfil de uma pessoa que abre uma franquia?

Normalmente, são pessoas desempregadas ou temerosas de desemprego, empregados insatisfeitos com seu trabalho atual, empresários buscando novas experiências ou recém-formados que não encontram o emprego dos sonhos.

