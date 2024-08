Alunos do MBA em ESG criam rede de sustentabilidade e lançam livro sobre o tema em Minas Gerais 

A todo instante estamos nos movimentando para construir relações profissionais com pessoas que compartilham dos mesmos interesses que nós. Fazer parte de uma instituição que é conectada ao mercado, como a Faculdade EXAME, pode encurtar a distância e fazer essas conexões de fato acontecerem.

Esse foi o caso de 21 alunos do MBA em ESG da Faculdade EXAME em parceria com o IBMEC. A vontade de construir uma sociedade mais justa ultrapassou a fronteira de nove estados para criar a Rede Sustentabilidade Brasil, uma associação com o propósito de construir um mundo melhor, mais humano, sustentável e com respeito ao próximo.

Por meio de consultoria em práticas ESG, treinamentos, capacitação, workshops de governança corporativa, estratégias de sustentabilidade e outros serviços, a associação busca ajudar empresas de todo Brasil a adotar as diretrizes socioambientais em seus negócios.

Além desse projeto, os alunos também escreveram o livro ESG - Estratégias de sucesso: Transformando pequenos e médios negócios, lançado pela editora Lisboa no Fórum Minas ESG.

Uma visão 360° da gestão ESG

Atualmente, implementar a agenda ESG é uma necessidade para as empresas que desejam prosperar em um mundo em constante transformação. Investir em práticas sustentáveis, além de fortalecer a imagem da companhia, cria vantagem competitiva, atrai e retém talentos de alto desempenho e ainda aumenta as possibilidades de captar investimentos no mercado.

Pequenas e médias empresas (PME) também podem introduzir o ESG em diversas camadas do negócio, uma vez que a sigla engloba o compromisso com os aspectos ambientais, sociais e de governança.

Pensando nas particularidades desses empreendedores no cenário brasileiro, os coautores e alunos do MBA em ESG da Faculdade EXAME com o IBMEC agrupam no livro “ESG - Estratégias de sucesso: Transformando pequenos e médios negócios” suas experiências em diversas áreas do ESG.

Cada capítulo é conectado a quatro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e sugerem aos leitores as melhores práticas sociais, ambientais e de governança para diversos modelos de negócio.

O lançamento do livro ESG - Estratégias de sucesso: Transformando pequenos e médios negócios acontece em 9 de novembro, no Fórum Minas ESG, realizado pela Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, em parceria com a FIEMG e a Rede ESG Brasil. Confira a programação.

13h - Credenciamento

13h20 - Abertura oficial Câmara Italiana

13h40 - Apresentação ESG FIEMG

14h - Talk show: Sustentabilidade X Consumo Consciente

15h - Talk show:: Estratégias sociais para desenvolvimento coletivo

16h - Coffee break

16h30 – Talk show: Práticas de governança

17h30 - Lançamento do livro ESG - Estratégias de Sucesso: Transformando Pequenos e Médios Negócios

