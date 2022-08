Aeronave temática da GOL levará fãs de Harry Potter a Orlando

Depois de retomar os voos internacionais para Orlando e Miami, nos Estados Unidos, a partir do aeroporto internacional de Brasília, a GOL acaba de anunciar uma parceria exclusiva com a Universal Orlando Resort para oferecer aos fãs de Harry Potter uma experiência única: viajar em um avião temático todo inspirado no Wizarding World.

Na aeronave – um Boeing 737 Max adesivado por dentro e por fora –, os viajantes poderão conferir representações das duas áreas temáticas do The Wizarding World of Harry Potter nos parques temáticos da Universal Orlando, incluindo o Castelo de Hogwarts, o Hogwarts Express, a Floresta Proibida, e o dragão no topo do Gringotts no Diagon Alley.

“Queremos que a viagem seja um momento de entretenimento não só às crianças, mas também aos adultos. Que todos se encantem e sintam-se felizes durante o voo, chegando ainda mais animados para as visitas aos parques da Universal e ao The Wizarding World of Harry Potter”, diz Luiz Teixeira, gerente comercial para mercados internacionais da GOL.

Juliana Pisani, diretora de marketing para a América Latina da Universal Parks & Resorts – complexo que inclui três parques temáticos premiados (Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure e Universal’s Volcano Bay), e oito hotéis –, diz que a aeronave inspirada em The Wizarding World of Harry Potter é uma forma de fazer com que os viajantes se sintam mais próximos dos parques da Universal cada vez que embarcarem.

“A ideia é que nossos visitantes comecem a viver essa experiência fantástica que é visitar o Universal Orlando Resort já durante o voo e cheguem ainda mais empolgados para explorar nossas atrações”, diz Juliana.

Os parques da Universal

Um dos destinos mais visitados no mundo pelos brasileiros, Orlando abriga, além do parque aquático Universal´s Volvano Bay, dois outros parques que permitem com que os visitantes mergulhem nos livros e filmes de Harry Potter com suas atrações, áreas imersivas, lojas e comida britânica autêntica.

O primeiro – o Universal Studios Florida – abriga o Diagon Alley, onde bruxas e bruxos compram seus suprimentos mágicos; enquanto o Universal´s Islands of Adventure tem entre suas atrações o Hogsmeade, com o vilarejo com suas casas cobertas de neve e o icônico castelo de Hogwarts

As duas áreas são conectadas pelo Hogwarts Express – um trem que conecta os visitantes de um parque temático ao outro por meio de narrativas imersivas.