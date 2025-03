Volatilidade do bitcoin dispara em meio à possível reserva de cripto nos EUA e "tarifaço de Trump"

A volatilidade do bitcoin está se aproximando de uma nova máxima, à medida que os temores de uma iminente guerra comercial e de uma planejada reserva de criptomoedas dos EUA atingem seu ápice, de acordo com dados do TradingView e Glassnode.

Os sinais conflitantes de alta e baixa, que atingiram o pico após o presidente dos EUA, Donald Trump, assumir o cargo em janeiro, fizeram os preços das criptomoedas entrarem em uma montanha-russa, mostram os dados.

“Conforme demonstrado pela intensa volatilidade nos movimentos de preços, isso levou a condições muito turbulentas nas últimas duas semanas em meio a um ambiente político incerto”, disse a Glassnode em uma nota de pesquisa de março.

A volatilidade realizada do bitcoin — uma medida das variações diárias de preços — registrou “alguns dos valores de volatilidade mais altos do ciclo até agora, ultrapassando 80%” nos prazos de uma e duas semanas, segundo a Glassnode.

Enquanto isso, a média do intervalo verdadeiro (ATR) da criptomoeda, outra medida de volatilidade, atingiu os picos do ciclo, ultrapassando 4.900, ante cerca de 3.000 no final de fevereiro, segundo dados do TradingView.

Em 5 de março, o bitcoin está cerca de 30% abaixo das máximas de dezembro, de aproximadamente US$ 109.000, seu maior preço à vista já registrado. As altcoins ether e Solana caíram mais de 50% em relação às máximas, disse a Glassnode.

Caos das tarifas

Em 4 de março, o presidente Trump impôs tarifas de 25% contra Canadá e México, os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos.

A notícia pessimista pegou os traders de surpresa, que estavam otimistas após Trump sugerir planos em 2 de março para criar uma reserva de criptomoedas dos EUA contendo tokens que vão do bitcoin e ether até XRP e Cardano.

Em resposta, o bitcoin caiu para cerca de US$ 82.000 após atingir máximas de aproximadamente US$ 93.000 em 3 de março, de acordo com dados do Google Finance. As altcoins como ether e SOL caíram ainda mais, cerca de 12% e 20%, respectivamente, segundo os dados.

A venda em massa sinalizou que fatores macroeconômicos podem sobrepujar os desenvolvimentos otimistas da indústria, incluindo a decisão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de arquivar vários processos contra empresas de criptomoedas em fevereiro.

Em 4 de março, traders de derivativos de criptomoedas sofreram mais de US$ 1 bilhão em liquidações à medida que os preços à vista oscilavam violentamente.

