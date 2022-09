Vida social no metaverso: os diferentes tipos de avatares e como criar o seu

Avatares são uma das partes mais divertidas do metaverso. Mas o que é o próprio metaverso? Você pode pensar nisso como uma colaboração ou fusão entre o mundo analógico padrão e um mundo digital 3D. Esse domínio digital é essencialmente sem fronteiras e você pode acessá-lo com um hardware para realidade virtual (VR) totalmente imersivo, equipamento de realidade aumentada (AR) ou até smartphones, computadores e consoles de jogos.

Como o metaverso é um ambiente social, você precisa se representar para os outros. O avatar no metaverso é essencialmente uma manifestação de um usuário dentro deste ambiente. O avatar pode se parecer com quase qualquer coisa que você possa imaginar. Pode parecer exatamente como você é no mundo real, ou completamente diferente.

Algumas empresas usam um sistema em que os avatares são essencialmente apenas uma cabeça e um torso flutuando de uma forma razoavelmente simplista. Outras empresas usam avatares foto realistas onde até mesmo expressões faciais ou linguagem corporal podem ser suportadas em um sistema de avatar. Tirar o máximo proveito de um avatar significa saber quais opções estão disponíveis.

Um avatar no metaverso é também uma das peças mais críticas desse mundo virtual. O metaverso é preenchido com opções para interação do usuário. Isso varia de comprar itens de fornecedores, explorar novas áreas ou até mesmo admirar os NFTs em uma galeria de arte. E, claro, os elementos sociais são uma parte central do metaverso. E tudo isso requer avatares.

Avatares também servem como um elemento único dentro do metaverso maior. Você pode até categorizar avatares como NFTs no metaverso. E os avatares se tornam ainda mais notáveis usando NFTs reais com eles. Isso é ainda mais auxiliado pelo fato de que você pode comprar NFTs de grandes marcas. Você pode criar avatares que recriam a alta moda e conceitos diretamente da ficção científica ou fantasia. As pessoas os usam para se divertir, socializar e até trabalhar. E a tecnologia geralmente facilita a adição de expressão com sincronização labial de microfone e ideias semelhantes.

Grande parte do metaverso é construído utilizan do a tecnologia blockchain. Esta é a tecnologia que torna possíveis ativos como criptomoedas digitais. Ele permite que os dados digitais se verifiquem como únicos. E é isso que alimenta o avatar no metaverso. Os NFTs são frequentemente usados para mostrar envolvimento no metaverso, ele ajuda as pessoas a reconhecer interesses compartilhados entre si apenas olhando para um avatar.

Quais são os diferentes tipos de avatares do metaverso?

Você viu que há muita variação em diferentes sistemas de avatar do metaverso. Cada avatar do metaverso compartilha algumas características principais. Mas há uma grande variedade que pode ser construída em cima da fundação do metaverso. Os tipos de avatar a seguir são as seleções mais comuns em diferentes implementações de metaverso.

Avatares 2D

Avatares 2D foram os primeiros exemplos de um avatar metaverso. Eles são essencialmente uma representação plana do usuário. Avatares 2D geralmente são usados em ambientes 2D. É essencialmente uma imagem ou representação baseada em pixels de alguém. Isso é semelhante às representações de jogadores encontradas em videogames mais antigos.

Avatares 3D

Com o desenvolvimento exponencial da tecnologia moderna vieram mudanças dramáticas nos avatares. O 2D deu origem a uma expressão 3D completa para os usuários. Isso normalmente fornece uma forma totalmente humanóide que pode ser vista de vários ângulos. Isso inclui elementos como cabelo e tom de pele. E pode parecer bastante realista.

Avatares de Realidade Virtual (VR)

Os avatares VR são um tipo de avatar 3D. Essas formas de avatar do metaverso são únicas, pois o usuário normalmente não as vê. Os usuários, em vez disso, olham da perspectiva do avatar a partir de uma visão em primeira pessoa. Os avatares de VR normalmente não possuem a maioria dos membros para facilitar a renderização adequada dos sistemas mais antigos.

Avatares de corpo inteiro

Este é o avatar metaverso mais avançado. Ele usa sensores para recriar totalmente o corpo inteiro do usuário no metaverso. Isso fornece uma gama completa de movimentos e facilita a interação com ativos digitais. Os jogos avançados de VR normalmente usam esse sistema.

Quais são os recursos dos avatares do metaverso? Mas e a natureza fundamental de um avatar? Quais recursos reais os diferenciam uns dos outros? E o que você pode fazer com um avatar para torná-lo exclusivamente seu?

Flexibilidade

A flexibilidade refere-se ao fato de que esse tipo de avatar geralmente não é restrito a um único ambiente e é flexível o suficiente para ser aproveitado em muitos tipos diferentes de metaversos. Isso significa que muitas vezes você pode mover um avatar junto com você enquanto tenta as implementações de metaverso de várias empresas.

Isso é especialmente verdadeiro para os sistemas NFT de avatar vinculados ao blockchain. Os elementos exclusivos que o tornam um NFT geralmente são compatíveis com multiplas instâncias no metaverso. Isso ocorre porque o blockchain permite itens especiais. Diferentes metaversos reconhecem elementos individuais.

Personalização

Um avatar geralmente pode ser personalizado de quase qualquer maneira que você possa imaginar. Diferentes plataformas de metaverso requerem diferentes metodologias de design. Mas uma parte inerente dos avatares é que eles podem ser alterados para se adequarem à sua estética. Seu tom de pele, altura, cabelo e quase tudo pode ser alterado. E você pode fazê-lo em qualquer ponto que desejar.

Além disso, você pode adicionar componentes NFT no seu avatar, o que significa que você pode comprar roupas exclusivas para seu avatar. Muitas das marcas mais famosas do mundo real como Gucci e Nike oferecem roupas e acessórios no metaverso na forma de NFTs.

Valor monetário

E há uma economia digital em torno dos avatares que lhes dá um verdadeiro valor monetário. A economia do metaverso é cada vez mais centrada no avatar. Os bens digitais são uma mercadoria valiosa e de venda rápida no metaverso.

Grandes marcas como a Gucci estão oferecendo vários ítens exclusivos do metaverso. Tudo isso se resume à singularidade e escassez dentro do metaverso. Graças ao blockchain, seu avatar e seus vários itens associados são únicos.

Como criar um avatar do metaverso?

Você provavelmente tem uma boa ideia de como gostaria que seu avatar do metaverso se parecesse. Mas a maioria das pessoas não tem certeza sobre a melhor maneira de tornar essa ideia uma realidade. Existem alguns sistemas que ajudam você a criar avatares. Existem aplicativos projetados com o único propósito de criar e hospedar seu avatar, no entanto, você também pode criar avatares em certos mundos virtuais do metaverso.

Cada maneira é diferente, mas a maioria oferece uma mão amiga. Isso normalmente envolve perguntas simples, como gênero. Muitos até permitem que você carregue uma foto e personalize automaticamente o avatar para ajustá-lo. Mas você pode personalizá-lo ainda mais através dos elementos exclusivos presentes em cada ferramenta antes de entrar no metaverso.

Futuro dos Avatares do Metaverso

O futuro reserva algumas coisas fantásticas para as implementações de avatar. Não é apenas que está se tornando mais acessível do que nunca criar seu avatar. Também está se tornando mais lucrativo fazê-lo. Muitas pessoas usam avatares em seus papéis como artistas e influenciadores de mídia social, como o caso da Satiko, avatar da Sabrina Sato.

Isso certamente continuará crescendo em popularidade. Além disso, é essencial manter o conceito NFT de avatar em mente. Quando você cria um avatar, você o possui. Você pode manter o controle e a propriedade financeira de um avatar mesmo enquanto o usa para ganhar dinheiro com interesses comerciais.

