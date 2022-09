Em ano de Copa, Romário anuncia NFTs de figurinhas virtuais que dão direito à viagem para o Catar

Cripto Sports, a plataforma de NFTs esportivos brasileira que tem o ex-jogador Romário entre os sócios, anunciou o lançamento de dez modelos de figurinhas em formato de NFTs colecionáveis.

Segundo divulgou a Cripto Sports, ao todo, são 10 mil NFTs "Mystery Packs" contendo benefícios, incluindo viagens com tudo pago para a Copa do Mundo do Catar, além de encontros exclusivos com Romário, chamada de vídeo com o craque, camisetas autografadas por ele, camisetas oficiais da seleção brasileira de futebol da Copa de 2022, da Copa de 1994, camisetas da Cripto Sports, bolas, chuteiras e acessos ao clube VIP Cripto Sports.

Ainda de acordo com a empresa, após este lançamento, a Cripto Sports vai lançar mais NFTs em parceria com grandes esportistas nacionais como Popó, Giba, Doga 10, André Santos e outros, além do próprio Romário, num evento em Florianópolis no próximo mês de outubro.

“Estamos abrindo espaço para a conexão entre grandes atletas e o metaverso, o que já é uma realidade”, explica Tiago Ott, CEO da Cripto Sports.

Ao todo, são 100 mil benefícios divididos em dez lotes de Mystery Packs, com até dez viagens para a Copa do Mundo no Catar, as quais terão os viajantes anunciados no fim da promoção, às vésperas da competição, que estreia dia 20 de novembro. Cada pack virtual custa R$ 197,00.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok