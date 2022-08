Vale a pena investir em NFTs? Cinco benefícios dos tokens não fungíveis

De repente todos estão falando e comprando NFTs. Até mesmo celebridades, como Justin Bieber, Madonna e Neymar! Mas o que será que atrai essas pessoas? Será que vale a pena investir em ter esse tipo de criptoativo em sua carteira digital?

Assista ao vídeo e entenda quais são os benefícios em ter NFTs colecionáveis com Mariana Maria em sua estreia no Crypto Drops:

