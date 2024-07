União Europeia vai apoiar projeto que usa blockchain para criar soluções de sustentabilidade

A União Europeia confirmou na última sexta-feira, 12, a continuação de sua colaboração com a ChromaWay para desenvolver soluções sustentáveis baseadas em blockchain. O projeto apresentou a avanços em aplicativos descentralizados para Passaportes de Produtos Digitais (DPP) e direitos de propriedade intelectual (IP).

Durante a reunião de revisão em Bruxelas, a ChromaWay destacou o desenvolvimento de sua tecnologia fundamental, conhecida como "blockchain relacional", que aumenta a eficiência melhorando a organização e a complexidade dos dados em redes blockchains

Segundo a empresa, a tecnologia blockchain relacional combina a flexibilidade dos bancos de dados relacionais com a segurança descentralizada do blockchain.

Ela pode ser usada para impulsionar soluções empresariais, mas também sustenta a Chromia, uma plataforma pública projetada para aplicativos descentralizados que está programada para lançar sua rede ao público em 16 de julho.

Or Perelman, cofundador da Chromia, disse ao Cointelegraph que a plataforma está "ansiosa" para desenvolver soluções inovadoras para aplicações institucionais junto com a UE: “Promovendo a colaboração entre governos, reguladores, instituições e inovadores de blockchain, podemos liberar todo o potencial da tecnologia Web3 e impulsionar a adoção generalizada".

Na visão da empresa, a avaliação positiva da União Europeia sobre as contribuições da ChromaWay destaca o potencial da tecnologia blockchain relacional para criar impactos significativos tanto no setor público quanto no privado.

Isso também está alinhado com sua estratégia mais ampla de integrar soluções inovadoras de blockchain em vários setores, promovendo sustentabilidade e eficiência. A UE tem se manifestado sobre seu compromisso em fomentar avanços tecnológicos que possam gerar benefícios econômicos e ambientais em toda a Europa.

A União Europeia também firmou parcerias com outras soluções de blockchain, como a Iota, que foi escolhida pela Comissão Europeia para sua Web3 ID em um sandbox de blockchain em junho de 2024.