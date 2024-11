Trump pode indicar ex-CEO da Binance dos EUA para ser novo presidente da SEC

Brian Brooks, ex-CEO da Binance dos EUA e ex-chefe interino do OCC, foi pré-selecionado para vários cargos regulatórios da nova administração Trump. Vale destacar que ele não está sendo considerado para a CFTC, mas pode liderar outras agências financeiras.

Desde esse anúncio, as probabilidades no mercado financeiro Kalshi colocaram Brooks em segundo lugar para assumir o cargo de presidente da SEC.

A possível nomeação de Brooks por Trump

De acordo com a jornalista da Fox Business, Eleanor Terrett, o nome de Brooks foi considerado para vários cargos em agências financeiras. Está se tornando cada vez mais provável que o executivo terá um papel significativo no sistema de regulação financeira durante a próxima presidência de Donald Trump.

Sob a direção de Brooks, o OCC multou várias grandes instituições centralizadas em 2022, incluindo gigantes como JP Morgan Chase, Morgan Stanley e Wells Fargo Bank. Apesar disso, Brooks é altamente pró-cripto e um forte defensor do XRP.

Fora da CFTC, algumas das outras agências reguladoras financeiras são a Securities and Exchange Commission (SEC), a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), o Office of the Comptroller of the Currency (OCC), a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), o FSOC (Financial Stability Oversight Council) e o Federal Reserve, disse Terrett.

Desde que John Thune se tornou o novo líder da maioria no Senado, a comunidade tem antecipado um papel mais destacado na regulação cripto pela CFTC. Nesse sentido, Trump iniciou um esforço minucioso para reorientar as instituições dos EUA em uma direção a favor da indústria, e esse esforço envolve muitas agências. A SEC e a CFTC são as mais proeminentes, mas outras agências nomeadas também têm grandes impactos.

Por exemplo, a FDIC já negou anteriormente seguro a criptoativos, complicando as operações de negócios para exchanges e outras empresas. Por outro lado, o Federal Reserve é responsável pelos cortes nas taxas de juros. Vale destacar que esses cortes tiveram um impacto positivo no bitcoin recentemente. Dessa forma, um aliado da indústria como Brooks liderando qualquer uma dessas instituições poderia trazer grandes ganhos.

Brooks ainda pode ser nomeado como o novo chefe da SEC por Trump. Isso porque o atual presidente, Gary Gensler, provavelmente irá renunciar o cargo em breve. Por um lado, o nome de Brooks não apareceu na última lista de possíveis candidatos para presidente da SEC. No entanto, desde esse anúncio, suas probabilidades na Kalshi subiram para o segundo lugar.

Na verdade, Brooks é apenas um dos vários candidatos pró-cripto que Trump está listando para cargos proeminentes. Ele fará parte de uma onda maior, seja na SEC, retomando seu antigo cargo no OCC ou em qualquer outra grande agência.

*Matéria original por Anderson Mendes no BeinCrypto. O BeinCrypto é parceiro da EXAME.

