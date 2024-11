Investidor com lucro de R$ 1 bilhão movimenta bitcoins pela 1ª vez em 14 anos

Um investidor anônimo movimentou unidades de bitcoin que ele detinha pela primeira vez em 14 anos. Ao todo, o usuário possui cerca de 2 mil unidades da criptomoeda, equivalentes a US$ 179 milhões (R$ 1 bilhão, na cotação atual). Como os ativos foram adquiridos logo no início da criptomoeda, o valor é inteiramente correspondente ao lucro do investidor.

Dados obtidos por empresas de análise de blockchain indicam que o investidor realizou as aquisições da criptomoeda em 2010. À época, o bitcoin estava avaliado na casa dos US$ 0,06 por unidade. Considerando o total de unidades adquiridas, o investidor somava US$ 120 em bitcoin na época.

Desde então, porém, a criptomoeda teve uma ascensão vertiginosa. No momento, o ativo está cotado na casa dos US$ 91 mil, mas chegou nas últimas semanas a atingir um novo recorde de preço na casa dos US$ 93 mil. Especialistas acreditam que o ativo pode valorizar ainda mais nos próximos meses.

A "investigação" sobre o comportamento do investidor também revelou que ele transferiu as unidades de bitcoin para a corretora de criptomoedas Coinbase. Tradicionalmente, transferências de ativos para exchanges indicam a intenção do dono em vender as moedas digitais.

Entretanto, ainda não é possível afirmar com certeza que a venda já foi realizada ou até se ela será realizada em algum momento. Por outro lado, se o investidor realmente se desfez dos ativos, ele realizou o movimento em um momento em que registrava 150.000.000% de lucro.

Apesar da tecnologia blockchain permitir que usuários monitorem as movimentações de entrada e saída de ativos de carteiras digitais, ela não revela sozinha a identidade do dono da carteira. Por isso, a identidade do investidor ainda não foi descoberta pela comunidade cripto.

Além disso, não é possível afirmar com certeza também o motivo do investidor ter ficado 14 anos sem movimentar as unidades de bitcoin. Um motivo comum é a perda das informações de acesso da carteira digital, algo que muitas vezes leva à perda dos ativos para sempre.

Outra possibilidade, porém, é que o investidor decidiu adquirir a criptomoeda com foco em uma valorização de longo prazo e, agora, avaliou que o momento estaria favorável para realizar lucros com a operação.