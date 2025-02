Investidores perdem R$ 1,4 bilhão com colapso de criptomoeda divulgada por Milei

Um levantamento divulgado nesta quinta-feira, 20, pela empresa Nansen aponta que 86% das pessoas que investiram na criptomoeda meme Libra tiveram prejuízo. O ativo foi divulgado pelo presidente da Argentina Javier Milei, mas teve uma forte queda logo em seguida, gerando acusações de golpe.

De acordo com os dados da Nansen, que monitora redes blockchain, as perdas dos investidores chegaram à casa dos US$ 251 milhões (R$ 1,46 bilhão, na cotação atual). Já os 14% restantes conseguiram acumular lucros de US$ 180 milhões (R$ 1,02 bilhão, na cotação atual).

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Ainda segundo a Nansen, mais de 50 mil endereços de carteira digital chegaram a ter unidades de Libra em 14 de fevereiro, mas o número caiu para 35 mil na última terça-feira, 18. Um dos destaques identificados foi o lucro de US$ 5,4 milhões obtido por duas carteiras digitais que compraram e venderam unidades de Libra em menos de 45 minutos, logo após a estreia do projeto.

Como as perdas superaram os ganhos, a Nansen avalia que o colapso da Libra foi um evento que contribuiu para a eliminação de liquidez no mercado de criptomoedas. O ativo foi lançado na última sexta-feira, 14, na rede blockchain Solana, mas disparou graças à divulgação de Milei.

Logo após o presidente da Argentina compartilhar o projeto no X, antigo Twitter, o ativo teve uma forte alta e chegou a uma capitalização de mercado de US$ 4,5 bilhões. Porém, nas cinco horas seguintes, o token despenou 95% e perdeu US$ 4,4 bilhões em capitalização.

Os dados da Nansen indicam que mais de 40 mil endereços de carteiras digitais adquiriram unidades da criptomoedas, mas uma pessoa pode ter mais de um endereço, dificultando a estimativa de quantos investidores efetivamente se envolveram com o projeto antes da queda.

Após o colapso, Milei disse que não sabia detalhes sobre a Libra e que o governo abriu uma investigação sobre o projeto. Ele tem sido duramente criticado pela oposição, que ameaçou abrir um processo de impeachment contra ele. Nesta semana, ele disse em entrevista que apenas divulgou o ativo, sem o endossar, e que os investidores sabiam dos riscos com a operação.

Já os responsáveis pela Libra negam as acusações de que teriam cometido um golpe de rug pull, em que acumulam grandes quantidades da criptomoeda e as vendem no auge de valorização, deixando investidores no prejuízo. Eles alegam que teriam vendido unidades do token para evitar movimentos de especuladores de preço.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok