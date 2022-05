Total de bitcoin em corretoras é o menor desde 2019; saiba o que significa

A quantidade de bitcoins (BTC) disponíveis em corretoras atingiu o menor nível dos últimos 40 meses, um possível indicativo de melhora nos preços do ativo, que negocia abaixo de US$ 40.000 há uma semana. Atualmente, 2,4 milhões de unidades da criptomoeda estão dentro das corretoras, uma queda de 202.900 unidades desde o início do ano.

No gráfico que analisa a quantidade de bitcoin disponível e o valor de mercado do BTC (abaixo, com o volume armazenado em exachanges sinalizado em amarelo e o preço, com uma linha preta), geralmente os valores vão em direções opostas, ou seja, quando há menor quantidade disponível, o preço aumenta.

#Bitcoin on exchanges hit a 44-month low of 2.4 million #BTC YTD bitcoin on exchanges dropped by 202.9K BTC. Supported by @MimesisCapital pic.twitter.com/BXQSi1zt7o — Priced in ₿itcoin ∞/21M (@PricedinBTC) April 29, 2022

De forma geral, o número de ativos com custódia em corretoras muda de quantidade conforme o sentimento do mercado. Quando existem mais compradores do que vendedores, a tendência é de que esse número caia, e vice-versa. Isso acontece porque, em um mercado otimista, mais investidores querem manter os seus ativos, e não precisam deixá-los em corretoras porque os menterão guardados. Já num mercado pessimista, o uso de corretoras é mais comum, já que a possibilidade dos investidores quererem vender suas posições é maior.

Segundo o analista Lucas Costa, do BTG Pactual, “as tensões entre Rússia e Ucrânia permanecem no radar, junto com o impacto inflacionário e seu reflexo nas políticas de elevação das taxas de juros" e que "o nível de preço de US$ 39 mil apresenta a maior quantidade de negociações, sinalizando indefinição de movimento para o curto prazo”. Os dados sobre volume de bitcoin nas exchanges, por outro lado, pode indicar uma nova alta.

