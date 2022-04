Telegram vai permitir que usuários enviem e recebam criptomoedas no app

O Telegram, um dos maiores aplicativos de mensagens instantâneas do mundo, anunciou nesta quinta-feira, 28, um novo recurso que permitirá aos seus 550 milhões de usuários transferirem criptomoedas entre si. Por enquanto, somente o token TON pode ser enviado de forma nativa, mas com o auxílio de um programa automatizado, será possível comprar bitcoin dentro do app.

O The Open Network (TON) é um blockchain de terceira geração criado pelos irmãos Durov, os mesmos criadores do app de mensagens. Segundo o site do projeto, seu controle foi mais tarde transferido para a comunidade aberta TON, que desde então continua com seu desenvolvimento.

O bot criado pela organização, uma espécie de aplicação que roda dentro do próprio aplicativo, já foi usado por mais de 800 mil contas no Telegram, e segundo eles, “foi feito para que enviar moedas TON fosse como mandar uma mensagem de texto”.

“Antecipamos que essa funcionalidade vai se estender além de serviços para o consumidor para pagamentos para negócios, para que as pessoas adquiram bens e serviços enviando toncoin pelo bot no app do Telegram”, declarou a comunidade.

O Telegram não é a primeira rede social a integrar transações com criptoativos. No ano passado, o Twitter, agora posse de Elon Musk, passou a aceitar que usuários pagassem gorjetas aos seus criadores de conteúdo favoritos. Utilizando a Lightning Network, o bitcoin poderia ser utilizado para tal. Na semana passada, a plataforma de pagamentos Stripe anunciou que vai testar o “escalador” de ether Polygon, e que a rede social do homem mais rico do mundo seria seu primeiro cliente.

