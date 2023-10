Taxas na Ethereum atingem menor nível de 2023 após queda na atividade

A rede Ethereum atingiu nesta semana um novo recorde negativo para o ano de 2023 em relação à sua "taxa de gás", um termo usado no mercado cripto para se referir à taxa paga por usuários do blockchain para realizar operações. Em 8 de outubro, a taxa chegou ao menor nível do ano.

Os dados divulgados pela plataforma Etherscan indicam que, no último domingo, a taxa média da rede foi de 8,8 Gwei, a unidade de medida usada como referência para os pagamentos. Além de ser o menor valor de 2023, o nível também é o menor desde 2 de outubro de 2022.

Um Gigawei, um Gwei, equivale a 1.000.000.000 Weis. Por sua vez, 1 Wei representa a menor denominação possível para frações de ether, a criptomoeda nativa da Ethereum, sendo que 1 ether é equivalente a 1.000.000.000.000.000.000 Weis. Entretanto, o recorde é mais relevante por simbolizar o atual momento da atividade na rede.

Tradicionalmente, uma taxa média elevada representa um período de atividade alta no ecossistema e seus múltiplos projetos. Ela é resultado de filas maiores para o processamento de informações, com usuários então oferecendo taxas mais caras de pagamento para conseguir "furar" a fila e ter a transação aprovada mais rapidamente.

Atividade menor na Ethereum

O novo recorde negativo simboliza, portanto, um declínio da própria atividade na Ethereum. E dados divulgados na plataforma Dune Analytics indicam que os segmentos responsáveis por essa queda são os de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) e de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês).

Um levantamento aponta que o volume semanal de negociação de NFTs - com a maioria hospedados no blockchain - chegou ao menor nível em dois anos. Por outro lado, as taxas totais gastas por entidades descentralizadas também tiveram quedas acima dos 16% na última semana, com algumas caindo mais de 45%.

Atualmente, a Ethereum hospeda algumas das principais entidades descentralizadas do mercado de criptoativos, incluindo o marketplace de NFTs OpenSea e a corretora descentralizada Uniswap. A primeira teve uma queda nas taxas de 27% em sete dias, enquanto a segunda teve um recuo de 32%.

Já dados da plataforma Nansen também apontam uma queda nas taxas pagas por corretoras centralizadas como a Binance e a Coinbase - que também têm registrado uma atividade menos intensa - e por redes de segunda camada, incluindo a Arbitrum, o Optimism e a Base.

