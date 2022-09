Maior gestora de ativos do mundo lança ETF de blockchain e criptomoedas na Europa

A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, lançou na terça-feira, 27, um novo ETF (Fundo Negociado em Bolsa) para seus clientes europeus com exposição a empresas ligadas à tecnologia blockchain e às criptomoedas.

O ETF foi nomeado iShares Blockchain Technology UCITS ETF e tem registro em 13 países da Europa, incluindo Reino Unido, França, Alemanha e Itália.

O fundo segue o desempenho do New York Stock Exchange FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index, um índice que inclui 35 empresas ligadas ao blockchain e é negociado na Europa com o código BLKC.

A maior posição do ETF entre os ativos investidos pelo fundo é a exchange Coinbase, com 13,16% do patrimônio total. Há exposição também a empresas como Nvidia, PayPal, Galaxy Digital, Robinhood e empresas de mineração de criptomoedas como Riot, Hive e Argo.

Segundo a BlackRock, o objetivo do fundo é oferecer exposição a empresas “envolvidas na pesquisa, habilitação, desenvolvimento e implantação de tecnologias e aplicativos de blockchain e criptomoedas”.

Há ainda uma exposição secundária a empresas que idealizam e fabricam chips de processamento necessários no processo de mineração de criptomoedas.

Até a quarta-feira, 28, o ETF tinha um total de US$ 5,32 milhões em ativos. O peso de cada ação na sua composição deve ser revisto a cada três meses.

A subsidiária da BlackRock na Irlanda será responsável pelo gerenciamento do fundo, enquanto a empresa iShares foi responsável pela sua emissão.

Considerando os dados de janeiro de 2022, a BlackRock possui mais de US$ 10 trilhões sob gestão, oferecendo diversos tipos de fundos e investimentos para seus clientes.

