Startup brasileira capta R$ 9 milhões para desenvolver jogos com NFTs

O braço de games da Take4Content, uma das maiores produtoras de conteúdo do Brasil, acaba de receber um aporte de 9 milhões de reais para expandir suas iniciativas no universo de cripto. Com foco nos metaversos, NFTs e jogos play-to-earn, a Take4Games quer usar a tecnologia blockchain para estimular a "economia dos criadores de conteúdo".

Para isso, além do dinheiro captado com investidores-anjo, a startup se apoia em uma parceria fechada em 2021 com o canal "Você Sabia?", que tem mais de 42 milhões de inscritos no YouTube. No radar da empresa está o desenvolvimento de uma série de produtos, como jogos e NFTs.

O primeiro deles é o Universus, jogo de exploração espacial, aventura e batalhas, baseado em blockchain e cujo lançamento está previsto para as próximas semanas. O jogo é da modalidade "play to earn" com sistema econômico próprio, com negociação de itens do jogo e outros ativos entre jogadores, como NFTs.

Já o canal "Você Sabia?", que é multiplataformas e também tem forte presença em outras redes sociais, foi criado por Lukas Marques e Daniel Mologni e é um parceiro estratégico para a Take4Games, dado o seu alcance e também o fato de possuir uma frente específica para falar sobre tecnologia, games e inovação, o "Você Sabia Games?", que já tem mais de 5 milhões de seguidores no YouTube.

“Nos últimos anos, vimos diversos cases do lançamento de produtos ligados a grandes nomes do mercado de influência digital. Essas oportunidades, ainda muito pouco desenvolvidas, mostram o poder da junção de marcas e criadores”, disse um dos fundadores da Take4Games, Gab Araujo, responsável por liderar a frente junto ao canal.

Com o uso da tecnologia blockchain, o aporte inicial milionário e a parceria com o "Você Sabia?", a Take4Games se prepara para expandir seu portfólio: “Com imensas oportunidades surgindo via inovação, tecnologia, blockchain, NFTs e metaverso chegou a hora de acelerar nossa Venture, que tem potencial para desenvolver diversos tipos de produtos, além do Universus”, comentou Léo Murakami, o outro fundador da startup.

A Take4Games atua também como consultora para projetos em blockchain, por meio da parceria com a Agency3, agência internacional sediada em Dubai (UAE).

A expansão reforça um interesse comum à diversas startups ligadas ao universo de tecnologia, que é a tecnologia blockchain, como é o caso da Preservaland, startup brasileira que usa NFTs para promover o ESG e preservar áreas florestais. A empresa desenvolveu um sistema que transforma áreas de Reserva Legal federal em tokens não fungíveis, que podem ser comprados tanto por pessoas físicas quanto por empresas.

