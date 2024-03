Solana é blockchain mais popular para 50% dos investidores de criptomoedas, aponta pesquisa

O ecossistema da Solana se aproxima do fechamento do primeiro trimestre de 2024 como líder absoluta da preferência dos investidores de criptomoedas, segundo um estudo do agregador de dados de mercado CoinGecko publicado na semana passada.

O estudo analisou dados do período de 1º de janeiro a 18 de março e revelou que o ecossistema da Solana é "o mais popular este ano até agora, respondendo por 49,3% do interesse global dos investidores de criptomoedas."

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

O interesse dos investidores no ecossistema da Solana tem sido impulsionado pela forte recuperação do preço do SOL desde o final do ano passado, uma temporada de airdrops generosos e o frenesi das memecoins disparado pelo BONK, que inspirou a criação de outros tokens que atiçaram a ganância dos degens, como Book of Meme (BOME), Jeo Boden (BODEN), Solama (SOLAMA) e Dogwithhat (WIF) – o maior destaque entre todos eles.

Nos últimos seis meses, o preço do SOL disparou de US$ 19,40 para US$ 191,75 no momento em que este artigo era escrito, de acordo com dados da CoinGecko. Isso representa uma valorização impressionante de 888%. A título de comparação, o bitcoin subiu 161% no mesmo período.

Além da atração motivada pelos potenciais lucros exponenciais das memecoins, o valor total bloqueado (TVL) no ecossistema da Solana também foi impulsionado por uma temporada de airdrops que distribuiu bilhões de dólares às carteiras elegíveis. Os principais destaques até agora foram os airdrops do protocolo de staking líquido Jito e da exchange descentralizada Jupiter.

A temporada de airdrops da Solana ainda não chegou ao fim. Espera-se que protocolos como Parcl, e Kamino, entre outros realizem a distribuição de seus tokens nativos em algum momento ainda este ano. Isso faz com que os investidores tenham incentivos adicionais para manter seus fundos no ecossistema. No mesmo período de seis meses, o TVL da Solana cresceu de US$ 316,5 milhões para US$ 4,4 bilhões, de acordo com dados do Defi Llama.

Concorrentes distantes

Em segundo lugar no ranking da CoinGecko, está a Ethereum. A rede líder de contratos inteligentes atraiu as atenções e o interesse de 12,7% dos investidores.

Segundo o estudo da CoinGecko, a distância pode ser explicada pela estabilidade do ecossistema da Ethereum e, principalmente, pela dispersão do interesse dos investidores em suas diversas soluções de camada 2. Arbitrum (ARB), Base, Polygon, zkSync e Metis (METIS), por exemplo, são redes de camada 2 que também figuram no ranking ocupando a 6ª, 7ª, 10ª, 12ª e 15ª posições, respectivamente.

A popularidade da Arbitrum pode ser explicada pelo fato de que se trata da rede de camada 2 que possui o maior TVL entre todas as concorrentes. Por sua vez, a Base se beneficia de sua associação com a Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, suas baixas taxas de transação, e do frenesi das memecoins que recentemente tomou conta do seu ecossistema.

Outro fator negativo para a Ethereum é que a temporada de airdrops vinculados à rede tem sido menos generosa, mais concorrida e mais controversa do que a da Solana e de outras redes alternativas de camada 1. Esses fatores podem ter afastado alguns investidores do ecossistema.

Fechando o top 5 estão a BNB Chain, cujo interesse foi impulsionado pela recuperação recente do preço do BNB; a Cosmos, que ganhou atenção devido à valorização da Celestia (TIA) e aos airdrops derivados do projeto focado em serviços de infraestrutura para redes blockchain; e à Avalanche, que possui um ecossistema forte de jogos da Web3 e também conquistou parte do mercado de memecoins, especialmente com a Coq Inu (COQ).

Os resultados da pesquisa se baseiam no tráfego global da Web da CoinGecko, excluídos bots, de 1º de janeiro a 18 de março de 2024.

Dois indicadores adicionais que referendam a atração dos investidores pelo ecossistema da Solana são a quantidade de novos tokens lançados em diferentes ecossistemas e o volume movimentado por esses novos tokens. Os dados foram compilados pelo analista de dados pseudônimo Crypto Korio em um painel na Dune Analytics.

Como se pode ver no gráfico acima, o volume movimentado no ecossistema da Solana é quase o dobro de todas as outras principais redes somadas, apesar da recente disparada do volume total bloqueado na Base na semana passada.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok