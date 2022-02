Sócio de Warren Buffett compara cripto à doença e Elon Musk ironiza

Charlie Munger, e sócio de Warren Buffett na Berkshire Hathaway, comparou as criptomoedas a uma doença venérea. Após a repercussão das declarações, Elon Musk utilizou as redes sociais para ironizar o lendário investidor com uma recordação pessoal.

Durante sua participação na convenção de acionistas do Daily Journal, o investidor de 98 anos afirmou não se arrepender de não ter investido em cripto. Apesar de dados mostrarem o contrário, Munger acredita que criptoativos são usados principalmente para atividades criminosas e classificou a classe de ativos como “abaixo de desprezíveis”.

Ainda durante a conversa, o sócio da Berkshire confessou desejar que as criptomoedas tivessem sido banidas nos Estados Unidos desde o início, confessando também sentir “inveja” dos chineses pelo proibição de atividades ligadas aos ativos digitais. “Eles estavam certos e nós errados por permitir [os criptoativos]".

Munger também opinou sobre as CBDCs, em especial o dólar digital que o banco central americano prepara. “Não precisamos de uma moeda digital, já temos uma: se chama conta bancária”, brincou.

Ao final da conversa, Munger afirmou que "já é velho" e, por isso, "pode escolher onde investir" — e a idade avançada justifica, em partes, sua aversão à novas tecnologias. Ou alguém imagina que, aos 98 anos, Munger esteja pensando em criar seu avatar do bilionário no metaverso, ou emitir NFTs da Berkshire Hathaway?

Após a repercussão da entrevista, o fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, foi ao Twitter compartilhar uma história sobre o investidor. Segundo ele, em um almoço em 2009, Munger listou para todos os presentes uma série de razões pelas quais a Tesla não daria certo.

Musk conta que ficou triste naquele momento, mas concordou e afirmou que provavelmente a companhia não daria certo, mas que "era válido tentar mesmo assim".

I was at a lunch with Munger in 2009 where he told the whole table all the ways Tesla would fail.

Made me quite sad, but I told him I agreed with all those reasons & that we would probably die, but it was worth trying anyway.

— Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2022