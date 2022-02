Cripto é o melhor investimento durante alta da inflação, diz especialista

Dan Morehead, CEO e fundador da Pantera Capital, afirmou que os ativos digitais serão o “melhor lugar” para armazenar capital após as possíveis consequências dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos.

Atualmente, os investidores dos mercados de ações e criptomoedas dependem da direção que o Fed pode seguir para combater a crescente inflação no país, que cresceu 7,5% no último ano.

Muitas vezes, o preço do bitcoin e de outras criptomoedas realizam movimentos correlacionados com as tendências do mercado de ações; no entanto, Morehead argumentou em sua newsletter na última quarta-feira, 16, que títulos, ações e imóveis vão sofrer com a pior parte da “virada política maciça” do Fed em relação ao aumento das taxas de juros.

Apesar do mercado de criptomoedas ter sofrido uma desaceleração desde o final de 2021, o CEO sugeriu que os ativos digitais serão o “melhor lugar” para armazenar capital durante as consequências das ações do Fed:

“Acho que nossos mercados vão se desvincular em breve. Os investidores vão pensar: os títulos serão esmagados quando o Fed passar de único comprador na Terra a vendedor. O aumento das taxas tornará as ações e os imóveis menos atraentes.”

“Então, onde investir quando ações e títulos estão caindo? (Normalmente eles são correlacionados negativamente.) O blockchain é um lugar muito legítimo para investir nesse cenário”, acrescentou.

#Bitcoin is down -19% year-on-year — during a period when the Fed printed $5 trillion — seems cheap. The Next Mega-Trade: https://t.co/kfWepItKpe pic.twitter.com/MgGz2bD6BB — Dan Morehead (@dan_pantera) February 17, 2022

Para complementar seu argumento, Morehead também destacou uma outra declaração sua, realizada durante uma conferência com investidores no início deste mês. Na ocasião, ele apontou que classes de ativos como ouro e criptomoedas não correspondem diretamente às taxas de juros, como os títulos fazem.

“O blockchain não é uma coisa orientada para o fluxo de caixa. É como ouro. Ele pode se comportar de maneira muito diferente dos produtos que são orientados à taxa de juros. Acho que quando tudo estiver dito e feito, os investidores terão uma escolha: eles vão precisar investir em algo e, se as taxas estiverem subindo, o setor cripto será o mais atraente”, disse Dan.

Morehead admitiu que, embora o mercado de criptomoedas pareça ter respondido aos movimentos do Fed ultimamente, a proposta de valor dos ativos digitais permaneceu a mesma, e que as quedas podem ter sido o resultado do ano fiscal dos EUA chegando ao fim:

“Parte da pressão vendedora nas criptomoedas foram de posições fiscais não intencionais. Imagine um investidor comprando e vendendo ativamente BTC, ETH, XRP, etc. Ótimo ano. Ganhou uma tonelada de dinheiro. Manteve tudo isso nos mercados.”

“1,4 trilhão de dólares em ganhos de capital em criptomoeda foram criados no ano passado. Isso pode ter causado uma boa parte das vendas recentes”, acrescentou.

Ele observou, no entanto, que pode haver muitos altos e baixos antes que o mercado de criptomoedas volte a subir novamente.

