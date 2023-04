Polygon se torna 2º maior blockchain para jogos com adesão crescente de usuários

O aumento da atividade de usuários na Polygon, uma rede de segunda camada criada como solução de escalonamento para a Ethereum, em março fez com que a rede se tornasse a segunda maior rede de jogos blockchain do mercado em termos de carteiras ativas exclusivas (UAWs, na sigla em inglês).

De acordo com o “Relatório de Jogos Blockchain” publicado pela plataforma de análise DappRadar, o número de UAWs envolvidos com jogos na Polygon atingiu 138.081 em março, marcando um aumento de 53% em relação a fevereiro. Esse número coloca a rede bem à frente do terceiro e quarto classificados, Hive e BNB Chain, com 84 mil e 80 mil UAWs. Já o primeiro colocado, o Wax, conta com 314 mil UAWs.

“A Polygon, um blockchain anteriormente conhecido por DeFi DApps [aplicativos de finanças descentralizadas], ultrapassou o Hive este mês e garantiu o segundo lugar. Este é um sinal positivo para a Polygon, pois agora ela está ganhando reconhecimento como um blockchain de jogos”, diz o relatório.

Uma parte significativa do aumento de UAWs na Polygon ocorreu devido ao jogo Hunters On-Chain da BoomLand, que teve um aumento de UAWs de mais de 17.000% apenas nos últimos 30 dias, de acordo com dados do DappRadar.

Lançado em janeiro, Hunters On-Chain é uma adaptação Web3 do jogo móvel Hunt Royale da BoomLand. Ele é um RPG gratuito com integrações de tokens não-fungíveos (NFTs, na sigla em inglês) e aparência e estilo semelhantes ao Minecraft.

Em 9 de março, o jogo teve uma contagem de UAWs recorde, de cerca de 55.300. Não está claro o que especificamente impulsionou o aumento do interesse pelo jogo no mês passado, embora a antecipação de uma venda NFTs no jogo em 31 de março possa ter sido um fator contribuinte.

Olhando de forma mais ampla, o relatório observou que todas as “atividades de jogos on-chain [em blockchains] diminuíram 3,33% em março, para 741.567 carteiras ativas exclusivas diárias (dUAW); ainda assim, os jogos representam 45,6% da atividade da indústria DApp no ​​primeiro trimestre de 2023".

Parcerias da Polygon

A Polygon tem registrado nos últimos meses momentos de alta e métricas positivas ligadas à adesão de usuários e empresas, em especial com projetos relacionados a NFTs, jogos e o metaverso. Até agora, a Polygon Labs, equipe por trás da rede, conquistou uma longa lista de parcerias com grandes nomes como Warner Music, Starbucks, Adidas, Reddit e Adobe para desenvolver e hospedar seus projetos de NFTs.

A equipe também lançou com sucesso uma ferramenta de escalabilidade de conhecimento zero equivalente à Máquina Virtual Ethereum de código aberto para a Polygon em 27 de março. Ele foi criado para permitir que os aplicativos da rede sejam dimensionados por meio de lotes de transações, desbloqueando maior desempenho e reduzindo as taxas de transações na rede.

