Robinhood anuncia carteira concorrente da MetaMask sem taxas de transação

O Robinhood, aplicativo norte-americano de investimentos em ações e cripto, conhecido por sua interface gameficada anunciou nesta terça-feira, 17, o lançamento de uma carteira digital que deve concorrer com a MetaMask, permitindo que o usuário acesse o mercado de NFTs, exchanges descentralizadas e tokens de troca. O maior atrativo da novidade, além da interface, será o fato de que a companhia pretende cobrir as taxas de gás das transações, tornando-as gratuitas.

Apresentada durante a conferência Permissionless desta terça-feira, a nova carteira deve funcionar como uma aplicação separada do aplicativo principal do Robinhood, mas a empresa espera que a interface simples e intuitiva vai deixá-la atrativa para novatos no universo cripto. Segundo o anúncio, a novidade deve ir ao ar até o final do ano.

“No Robinhood, acreditamos que cripto é mais do que uma classe de ativos. DeFi tem o potencial para ser o sistema operacional que move o sistema financeiro do futuro, e queremos ajudar as pessoas a experienciar o escopo total de possibilidades que essa tecnologia revolucionária tem a oferecer”, disse Vlad Tenev, cofundador e CEO da empresa.

Para compensar as taxas de gás, a empresa vai se apoiar em provedores de liquidez que fornecem o melhor preço na hora da troca. A empresa afirmou que não está focando nos lucros da operação no curto-prazo, mas sim em seu posicionamento de mercado.

“Com nossa wallet web3 estamos construindo um produto que vai satisfazer os maiores entusiastas de DeFi ao mesmo tempo em que criamos uma rampa para aqueles que estão começando em cripto”, finalizou Tenev.

