Spotify começa a testar NFTs em perfis de músicos dentro do aplicativo

A plataforma de streaming de música Spotify está testando a opção de incluir galerias de tokens não-fungíveis (NFT) nos perfis dos músicos. Se o teste for bem-sucedido, a incorporação de NFTs serviria para melhorar as experiências de artistas e fãs.

Na sexta-feira (13/05), surgiram relatos de que o Spotify está realizando um teste para usuários selecionados do aplicativo Android da plataforma nos Estados Unidos. Esses usuários podem ver as pré-visualizações de NFT nos perfis dos artistas. Atualmente, existem apenas dois desses artistas, o DJ e produtor Steve Aoki e a banda de indie rock The Wombats – ambos conhecidos pela adoção de NFTs.

Não é possível fazer compras diretas, mas depois de ler sobre o NFT e ver uma prévia ampliada, o usuário pode tocar para ser redirecionado para a página do OpenSea onde pode comprar o item. Segundo relatos, o Spotify não suporta vídeos ou formatos GIF, mostrando apenas uma imagem estática sem sons.

Um porta-voz da empresa disse aos jornalistas que os testes estão sendo realizados “em um esforço para melhorar as experiências de artistas e fãs” e que, enquanto alguns deles vão acabar “abrindo caminho para uma experiência mais ampla”, outros “servem apenas como um aprendizado importante.” Alguns usuários do Spotify compartilharam no Twitter que receberam a pesquisa relacionada a NFT do serviço de streaming.

De acordo com a Music Ally, o Spotify não está recebendo nenhuma parcela nas vendas de NFT durante o teste. O Cointelegraph não recebeu uma resposta da empresa até o momento da publicação.

Os músicos estão explorando ativamente o mercado de NFTs, que pode ser uma fonte vital de receita, especialmente em um momento em que as turnês internacionais continuam sendo interrompidas pelo COVID-19. Em 2021, Mike Shinoda, do Linkin Park, tornou-se o primeiro artista de uma grande gravadora a lançar um single como NFT, e os Kings of Leon foram a primeira banda a lançar um álbum inteiro na forma de tokens não fungíveis. Aoki, de acordo com uma estimativa da Rolling Stone, ganhou cerca de US$ 3 milhões com a cunhagem de apenas duas peças NFT da coleção de 11 peças.

