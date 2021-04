Governo dos EUA proibir bitcoin 'seria tolice', diz delegada da SEC

A advogada Hester Peirce, delegada da Securities and Exchange Commission (SEC), a "CVM dos Estados Unidos", afirmou em um debate sobre investimento em criptoativos que uma eventual tentativa do governo dos EUA de proibir o bitcoin e as criptomoedas "seria uma tolice".

"Acho que já passamos deste ponto [banir o bitcoin nos EUA] há bastante tempo, porque seria necessário fechar a internet. (...) Eu não vejo como banir o bitcoin. Você pode certamente tentar. Seria muito difícil fazer as pessoas pararem. Então, acho que seria uma tolice para o governo tentar fazer isso", disse ela, no painel "How to Invest in Crypto" ("Como Investir em Cripto"), do site Market Watch.

Peirce, que é conhecida por sua visão favorável às criptomoedas, reiterou sua crença de que os EUA precisam evoluir em relação à regulação deste tipo de ativo, mas afirmou também que acredita que o novo presidente da SEC, Gary Gensler, deve mover as coisas na direção certa.

"Estamos vendo outros países escolherem, eu diria, uma abordagem mais produtiva. Nós precisamos contornar isso. E eu estou otimista com o novo presidente chegando, com um conhecimento profundo desses mercados, e isso é algo que podemos fazer juntos, construir uma boa estrutura regulatória", disse a advogada.

A regulação do mercado cripto é um tema complexo nos EUA, já que o país tem diversas autoridades e órgão públicos fiscais e financeiros que se contradizem em relação ao este assunto. Nesta semana, líderes de grandes bancos como Goldman Sachs e JP Morgan se manifestaram com pedidos de definição e clareza nas regras. Os dois bancos anunciaram recentemente iniciativas e produtos ligados ao setor.