Queda para US$ 50 mil ou alta para US$ 100 mil: tendência para o bitcoin está dividida

Nesta quarta-feira, 17, o bitcoin continua em queda depois que um ataque de drones e mísseis do Irã contra Israel abalou todo o mercado financeiro e os ativos digitais. O movimento de queda pegou de surpresa investidores e especialistas que estão no aguardo pelo halving, um dos principais eventos do bitcoin este ano e que poderia impulsionar o preço da criptomoeda.

No momento, o bitcoin está cotado em US$ 61.786, com queda de 1,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo chegou a despencar de US$ 64.486 para US$ 59.768 no período de 24 horas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

“Conforme o preço do bitcoin vai caindo, mais players estão abrindo posições compradas no mercado futuro, os famosos ‘longs’. Nesse momento 70% do mercado futuro está em long. Esse valor é considerado extremamente alto e costuma servir como combustível para o preço continuar caindo, pois serve de liquidez para grandes players realizarem vendas. Mesmo em US$ 61 mil agora, o bitcoin poderia tranquilamente cair mais US$ 7 ou US$ 10 mil nos próximos dias”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

US$ 50 mil ou US$ 100 mil: para onde vai o bitcoin?

Joel Kruger, estrategista de mercado do Grupo LMAX, disse em uma nota de mercado desta quarta-feira, 17, que o preço do bitcoin tem dois caminhos para percorrer, a queda ou alta expressiva. Tudo isso depende apenas de um fator técnico, segundo ele.

“Os dados mais recentes do blockchain mostram que grandes detentores de bitcoin ainda não estão ‘comprando a queda’, o que sugere que ainda podemos ver mais fraqueza ou consolidação antes que o bitcoin esteja pronto para voltar a subir”, disse Kruger.

O nível técnico crucial a ser observado para o bitcoin é de US$ 59 mil, referindo-se a uma zona de suporte significativa onde os preços se recuperaram duas vezes até março, acrescentou.

“Se o bitcoin puder se manter acima desse nível, ele manterá o foco direto no próximo impulso para um novo recorde e em direção a US$ 100 mil. Se, por outro lado, observarmos mais pressão negativa que se traduza em um rompimento abaixo de US$ 59 mil, isso atrasará a perspectiva de alta de curto prazo e abrirá a porta para uma correção mais significativa na área de US$ 45 mil-50 mil”, concluiu o estrategista.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok