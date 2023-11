PwC: 83% dos executivos acreditam que ativos digitais promoverão disrupção em seus segmentos

Um estudo encomendado pelo Movimento de Inovação Digital (MID) e conduzido pela PwC Brasil revelou que a grande maioria dos executivos do país acredita que os ativos digitais podem promover uma disrupção em seus segmentos de atuação.

A pesquisa chamada “Adoção, uso e insights relacionados a blockchain, criptomoedas, tokens e Drex” faz parte de estudo setorial denominado: “Universo blockchain: guia e estudo sobre o uso da tecnologia no Brasil”.

Dados da pesquisa revelam que 83% dos entrevistados acreditam que os ativos digitais terão um impacto disruptivo em seus respectivos setores. No entanto, apesar dessa percepção, 59% estão aguardando desenvolvimentos adicionais no setor, e apenas 3 em cada 10 estão avançando ativamente com a adoção dessas inovações.

De acordo com um comunicado, a pesquisa foi elaborada com o objetivo de “avaliar o entendimento dos executivos em relação a essas soluções emergentes, destacando a lacuna entre o reconhecimento do potencial disruptivo e a implementação efetiva dessas tecnologias”. O estudo foi realizado em 48 empresas de diferentes setores da economia.

"Reunimos empresas do Brasil para que possamos entender o comportamento delas em relação à maturidade de adoção, utilização e insights nos chamados 'ativos digitais'. Por serem temas novos, mas que estão ganhando espaço dentro das corporações, com certeza o estudo revela dados essenciais que auxiliam na tomada de decisões dos empresários e os principais desafios que blockchain, criptomoedas, tokens e Drex trazem", disse Rodrigo Soeiro, líder do Comitê de Meios de Pagamentos do MID.

Desconhecimento sobre o Drex

Apesar de 50% dos respondentes declararem possuir conhecimento razoável sobre novas tecnologias, o Drex, a nova moeda digital do Banco Central do Brasil, foi registrada como a mais desconhecida para eles. 59% dos entrevistados mostraram não estar bem-informados ou não conhecem o Drex. Anteriormente, uma pesquisa do Datafolha apontou o mesmo quadro.

Em relação aos benefícios que o blockchain, criptomoedas, tokens e Drex podem trazer para as empresas, metade dos respondentes entende que existem vantagens desses temas para o negócio, porém ainda não possuem clareza de como capturar e aplicar a tecnologia. 42% dos entrevistados estão aguardando a maturação do setor para intensificar os avanços tecnológicos envolvendo os 4 temas.

Interesse em blockchain

33% das empresas também afirmaram estar inseridas em soluções dessas tecnologias. Blockchain foi o tema de maior interesse de investimento, figurando entre as 3 prioridades destacadas.

De acordo com a análise realizada pela PwC, as recomendações na jornada de adoção dessas soluções se dão através da orquestração de um conjunto de capacidades estruturantes.

"Ao todo, sete passos precisam ser tomados pelas empresas para a maturidade das soluções estudadas na pesquisa, como confirmar a ambição para essas soluções; reservar os recursos adequados para execução; avaliar estratégias de adoção aceleradas com parceiros; mapear e prevenir os riscos externos e internos; criar cadência através de objetivos mensuráveis; criar um ambiente de inovação propício para as soluções e rever, ajustar, corrigir e não desistir", afirmou Willer Marcondes, sócio da Strategy&, divisão de estratégia da PwC Brasil.

