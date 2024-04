“Pode ser uma boa hora para trocar seus bitcoins por ether”, diz analista

Nesta terça-feira, 9, o preço do bitcoin voltou a recuar após uma breve alta nos últimos dias. Movimentando cerca de US$ 91 bilhões nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas tem a maioria de seus principais ativos negociando no vermelho.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 69.111, com queda de 3,15% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, a principal criptomoeda do mercado já subiu 63,7% com a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA e a expectativa pelo halving, evento que cortará a emissão do bitcoin pela metade este mês.

Além disso, o bitcoin também teve máximas históricas consecutivas, parando em US$ 73 mil, patamar em que o seu preço chegou a se multiplicar 1,4 milhão de vezes no período de 2010 a 2024.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.523, com queda de aproximadamente 3% nas últimas 24 horas. A criptomoeda, que é a segunda maior do mundo em valor de mercado, pode se destacar frente ao bitcoin, de acordo com o analista Fernando Pereira, da Bitget.

“O gráfico ETH/BTC está em um importante suporte histórico que pode fazer com que o ether continue ganhando valor perante ao bitcoin, como aconteceu no início dessa semana. Pode ser uma boa hora para trocar seus bitcoins por ether”, disse ele.

Além disso, uma criptomoeda se destaca por um movimento de alta que se sustenta enquanto muitas negociam no vermelho. Se trata da Toncoin, que subiu 11,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

