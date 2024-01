Plataforma de ações tokenizadas quer alcançar a B3 e já tem Itaú e Genial como parceiros

Em operação há mais de um ano, a BEE4, mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Sandbox Regulatório para viabilizar a negociação de ações tokenizadas de pequenas e médias empresas (PMEs) já negociou mais de 110 mil tokens, o equivalente a R$ 2 milhões. e agora quer desenvolver e ampliar seu mercado no Brasil para alcançar até mesmo a B3, bolsa brasileira.

A startup aposta na tecnologia blockchain para tornar possível o investimento em empresas como Mais Mu, Engravida e Eletron Energia. Nomes de peso já são parceiros da BEE4, como Itaú e Genial Investimentos.

Assista ao podcast completo e descubra tudo sobre o mercado de ações tokenizadas:

