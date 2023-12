Perdas por ataques hacker em cripto caem quase 50% em 2023, aponta relatório

A empresa de inteligência de blockchain TRM Labs afirma que as perdas decorrentes de ataques de hackers a criptomoedas em 2023 caíram mais de 50% em relação a 2022, graças a melhorias na segurança do setor.

O relatório da TRM Labs, publicado em 13 de dezembro, revela que as perdas decorrentes de 160 ataques a projetos de criptoativos somaram cerca de US$ 1,7 bilhão em 2023, menos da metade dos US$ 4 bilhões roubados de protocolos na internet em 2022.

A TRM Labs disse que o declínio se deve a medidas de segurança aprimoradas, que levaram a indústria de criptomoedas a incorporar monitoramento de transações em tempo real e sistemas de detecção de anomalias, fortalecendo carteiras digitais e plataformas de exchange.

Em 2022, a indústria de criptoativos estava em declínio e sofreu roubos substanciais devido a explorações e ataques de hackers. Em meados de outubro, a Chainalysis já havia rotulado 2022 como o “maior ano de atividade de hacking.”

O relatório de pesquisa da TRM Labs observa que as agências de aplicação da lei em todo o mundo intensificaram seus esforços contra crimes cibernéticos no âmbito das moedas digitais. Ações colaborativas, respostas rápidas e táticas de recuperação de ativos melhores aumentaram as chances de detecção e acusação, desencorajando hackers potenciais.

Em 2023, a indústria, composta por exchanges de criptomoedas, redes blockchain e provedores de carteiras, adotou uma abordagem colaborativa, compartilhando informações sobre vulnerabilidades, ameaças e incidentes de violação, criando uma defesa sólida contra criminosos cibernéticos.

A TRM Labs disse que mais de 60% das perdas totais em 2023 resultaram de ataques à infraestrutura, particularmente envolvendo roubo de chaves privadas ou frases-semente comprometidas. Uma parte considerável das perdas veio de ataques em larga escala a alvos específicos, com os 10 principais hacks responsáveis por cerca de 70% dos fundos totais roubados.

Embora o relatório registre uma diminuição nos incidentes de hacking, ele também destaca a natureza mutável das ameaças cibernéticas. Ele enfatiza que a indústria de criptomoedas e a aplicação da lei devem permanecer vigilantes e adaptáveis para manter essa tendência positiva em uma paisagem que muda rapidamente.

Nos primeiros oito meses de 2023, a indústria de cripto sofreu quase US$ 1 bilhão em perdas devido a hacks, explorações e golpes. Esses hacks incluíram mais de US$ 100 milhões em perdas de ativos digitais em um ataque à exchange Poloniex, bem como o hack da ponte HECO Chain, que foi responsável pelo roubo de mais de US$ 80 milhões.

