Paulistão terá coleção de NFTs: estreia é com gol histórico do Palmeiras

O histórico gol de Evair pelo Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista de 1993 será eternizado no blockchain a partir de um token não fungível (NFT). Pelas mãos do artista Pedro Nuin, este e outros momentos que fizeram parte da história do campeonato que reúne os melhores times de futebol do estado de São Paulo vão constituir uma coleção de NFTs, lançada em uma parceria entre as marcas patrocinadoras da competição, Binance e Sicredi.

Em 2021, muitos destaques do futebol paulista, como Santos, Corinthians, e até mesmo a Federação Paulista de Futebol, realizaram parcerias para a disponibilização de NFTs e fan tokens. Sendo assim, o Paulistão decidiu que não ficaria de fora do movimento de inovação causado pela tecnologia blockchain no esporte em todo o mundo.

"A entrada no mercado de NFTs é mais um passo que damos a fim de fazer do Paulistão Sicredi a competição mais inovadora do país. Vamos juntos oferecer ao torcedor itens únicos, que vão gerar experiências ainda mais inesquecíveis relativas à competição", afirmou Bernardo Itri, vice-presidente executivo de marketing e comunicação do Paulistão.

Cada token não fungível contará com uma ilustração de Pedro Nuin, que, para dar um toque mais digital à peça, adiciona um QR Code. Ao escaneá-lo, o comprador vai ter acesso a uma crônica, com vídeo e ficha técnica do lance retratado. O dono do NFT receberá, ainda, um quadro de 76 cm x 48 cm da arte. “Tenho certeza que nossas artes vão surpreender e reativar ótimas lembranças na memória dos torcedores", afirmou o artista.

Disponível até 19 de fevereiro em leilão no marketplace de NFTs da corretora cripto que patrocina a iniciativa, o lance marcante do Palmeiras vai dar início a uma série de lançamentos exclusivos.

Momentos históricos de Corinthians, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo no Paulistão ainda estão por vir e prometem causar impacto positivo nos torcedores. "Temos certeza que será uma das coleções mais disputadas do Binance NFT Marketplace”, afirmou Mayra Siqueira, gerente-geral da Binance no Brasil.

