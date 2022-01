Corretora cripto vai patrocinar paulistão e lançar NFTs ao vivo dos jogos

A Binance, uma das principais corretoras de criptoativos do mundo, foi anunciada nesta segunda-feira, 12, como a nova patrocinadora master do Paulistão 2022. A parceria tem como um de seus objetivos o desenvolvimento de produtos como NFTs.

Como é feito nas principais ligas do mundo, a venda de patrocínios é feita de forma integrada entre várias plataformas. A Binance planeja, por exemplo, que o torcedor consiga comprar um NFT do gol que seu time acabou de marcar, para que ele seja guardado para sempre, como um item colecionável especial. Atualmente, a corretora também é patrocinadora do Santos Futebol Clube, sendo responsável pela emissão e comercialização de Fan Tokens e NFTs do time.

“Acreditamos muito no potencial do esporte como importante meio para difundir a inovação trazida pela tecnologia blockchain e criptomoedas, colaborando para a adoção em massa. Estamos ansiosos para unir esses dois universos, em uma parceria que certamente será muito vitoriosa”, afirma o CEO e Fundador da Binance, Changpeng Zhao.

Recentemente, a Federação Paulista de Futebol afirmou enxergar o mercado cripto como uma ótima ferramenta para valorizar o seu produto e suas relações comerciais, prometendo ser referência tecnológica na distribuição e transmissão dos jogos entre as ligas esportivas, como parte do plano anunciado no final do ano passado, que envolve o uso da tecnologia blockchain para aproximar os fãs do campeonato.

Um dos exemplos disso é o Fan Token que a FPF planeja lançar em breve, que vai permitir, por exemplo, que o proprietário decida qual será o narrador do jogo, escolher a nova taça do campeonato e participar da festa de premiação do torneio.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok