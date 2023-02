Parceira de Nubank, Mercado Pago e PicPay no Brasil, empresa cripto é investigada nos EUA

A Paxos, empresa de criptomoedas parceira de Nubank, Mercado Pago e PicPay no Brasil, estaria sendo investigada pelo Departamento de Serviço Financeiros de Nova York (NYDFS), nos Estados Unidos.

De acordo com informações do CoinDesk, o escopo da investigação não é claro, mas pode colocar em jogo as criptomoedas de valor estável (stablecoins) emitidas pela empresa, como Pax Dollar, e Binance USD, que replicam o valor do dólar.

Além disso, a Paxos tem parceria com a Binance, maior corretora cripto do mundo, PayPal, Nubank, Mercado Pago e PicPay. Para as últimas, a Paxos oferece a infraestrutura para que as empresas ofereçam a compra e venda de criptoativos em seus aplicativos.

No entanto, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York afirmou ao CoinDesk que não poderia comentar sobre investigações em andamento.

A Paxos também chamou a atenção recentemente após rumores de que o Escritório Controlador da Moeda dos EUA (OCC) pode solicitar que retire o seu pedido de licença bancária completa no país. Apesar disso, as investigações não significam que a Paxos será considerada culpada ou passível de qualquer punição nos EUA até que sejam concluídas.

Em junho de 2022, o NYDFS publicou orientações sobre stablecoins, logo após o caso Terra Luna, em que uma criptomoeda despencou mais de 99,9%. Segundo o departamento, os emissores de criptomoedas do gênero devem garantir que estas sejam totalmente lastreadas e ativos segregados em fundos e atestados regularmente.

Procuradas pela EXAME, Nubank não retornou antes do momento da publicação e PicPay se recusou a comentar o caso. Já o Mercado Pago disse que “está em contato com a Paxos e acompanhando os desdobramentos do caso”.

Além da Paxos, a Kraken, uma corretora de criptomoedas, também é investigada nos EUA. Na mira da Comissão de Valores Mobiliários do país, a corretora terá que encerrar o seu programa de renda passiva em criptomoedas e pagar uma multa de US$ 30 milhões.

