Autor de 'Pai Rico, Pai Pobre' recomenda investimento em 3 ativos 'antes que seja tarde'

Robert Kiyosaki, autor do livro de finanças pessoais "Pai Rico, Pai Pobre", reiterou sua preferência por ativos como bitcoin, ouro e prata, já que a inflação ameaça piorar os padrões de vida e desvalorizar as moedas fiduciárias em todo o mundo.

O preço do ouro recentemente ultrapassou US$ 2 mil por onça, consolidando uma recuperação constante em meio ao enfraquecimento do valor das moedas fiduciárias. Como um forte defensor do Bitcoin, Kiyosaki recomendou a seus mais de 2,4 milhões de seguidores no X (antigo Twitter) que reduzissem sua exposição a moedas fiduciárias como o dólar, que ele chamou de "sistema de dinheiro falso."

Great News Gold reaches new high. Bad News: Workers and savers are losers. Bad News: been saying the same for 25- years. Don’t be a loser. Get out of FAKE money system. Get into gold, silver, Bitcoin now…. Before it’s too late. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 26, 2023

"Boas notícias: o ouro atinge uma nova máxima. Más notícias: Os trabalhadores e os poupadores são perdedores. Más notícias: estamos dizendo o mesmo há 25 anos. Não seja um perdedor. Saia do sistema de dinheiro falso. Entre agora no ouro, na prata, no bitcoin.... Antes que seja tarde demais", publicou Kiyosaki no X.

Os cidadãos comuns que tentam economizar dinheiro são "perdedores", disse Kiyosaki ao recomendar outras formas de investimento, como ouro, prata e bitcoin:

"Não seja um perdedor. Saia do sistema de dinheiro falso. Entre agora no ouro, na prata, no bitcoin.... Antes que seja tarde demais".

Em 23 de novembro, Kiyosaki culpou o governo dos EUA pelo aumento da inflação e pela luta diária dos cidadãos norte-americanos para sobreviver.

I am shocked at the rising prices of INFLATION. Thank God I have plenty of money. Yet I feel for those who struggle paycheck to payeck. I feel for people who cannot afford food, rent, & fuel and cannot afford to invest in Gold, Silver, and Bitcoin as I suggest. Our “Woke”… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 23, 2023

"Estou chocado com o aumento dos preços [por causa] da inflação. Graças a Deus, tenho muito dinheiro. No entanto, sinto muito por aqueles que lutam diariemante de salário em salário. Sinto pelas pessoas que não têm dinheiro para comprar comida, aluguel e combustível e não têm dinheiro para investir em ouro, prata e bitcoin, como sugiro", publicou ele no X.

Ele disse que continua a transferir seus ativos fiduciários para bitcoin e metais preciosos porque “os líderes não se importam com você” e suas ações se resumem à guerra e à pobreza. Em 20 de outubro, Kiyosaki previu que o preço do ouro alcançaria em breve US$ 2,1 mil, e ele espera que o preço suba para US$ 3,7 mil em um futuro próximo.

Em agosto de 2023, Kiyosaki previu que o bitcoin chegaria a US$ 100 mil, considerando as questões geopolíticas que ameaçam a prosperidade global.

BITCOIN to $100k. Saying for years gold&silver GOD’S money. BITCOIN peoples $. Bad news IF stock & bond market crash gold&silver skyrocket. WORSE NEWS IF world economy crashes BC $1 million Gold $ 75K silver to $60k. SAVERS of FAKE US $ F’d. DEBT too high. Mom, Pop & kids in… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 14, 2023

"Bitcoin rumo a US$ 100 mil. Há anos venho dizendo que o ouro e a prata são o dinheiro de Deus. Bitcoin é o dinheiro do povo. Más notícias se o mercado de ações e títulos cair, o ouro e a prata disparam. Piores notícias se a economia mundial entrar em colapso bitcoin a US$ 1 milhão, ouro a US$ 75 mil, prata para US$ 60 mil. Poupadores de dinheiro falso estão ferrados. Dívida muito alta", publicou no X.

No entanto, se o mercado de ações e de títulos de renda fixa sofrer um colapso, Kiyosaki prevê que o preço do Bitcoin disparará para US$ 1 milhão, enquanto o valor do ouro e da prata subirão para US$ 75 mil e US$ 65 mil, respectivamente.

