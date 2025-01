O que esperar do Open Finance em 2025: personalização, inclusão, inovação tecnológica e mais

Por Murilo Rabusky*

A iniciativa do Open Finance, liderada pelo Banco Central, estabeleceu novos paradigmas no relacionamento entre instituições financeiras e consumidores. Esse ecossistema está cada vez mais robusto no Brasil, e o País se posiciona ao lado de mercados avançados como Reino Unido e Austrália, trazendo benefícios significativos para empresas e usuários.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o número de usuários do Open Finance ultrapassou 42 milhões em 2024, um marco que reflete o amadurecimento do sistema no Brasil. Esse crescimento demonstra a consolidação de uma plataforma que, além de promover a transparência, incentiva a criação de produtos e serviços financeiros mais personalizados.

O Brasil atingiu uma maturidade de 77% no índice Open Finance, segundo estudo da Capgemini. Esse avanço facilita a adesão de empresas ao ecossistema, mas também transforma os modelos de negócio de bancos tradicionais, que agora competem com fintechs por uma fatia desse mercado inovador.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Benefícios para empresas

Empresas que adotarem o Open Finance no próximo ano estarão bem posicionadas para aproveitar uma série de benefícios. A personalização de produtos financeiros, baseada em dados, impulsiona estratégias de cross-selling e up-selling, gerando aumento de receitas. Além disso, a interoperabilidade de APIs simplifica processos, reduzindo os custos operacionais e os gastos com infraestrutura.

A expansão de mercado é outro destaque, já que o alcance de populações não bancarizadas contribui para a inclusão financeira e amplia a base de clientes. Ademais, o compartilhamento de dados estruturados no Open Finance facilita a avaliação de crédito e a análise de riscos, permitindo decisões mais precisas e seguras, melhorando a gestão de riscos e o compliance.

Para os consumidores, o Open Finance promete soluções igualmente vantajosas. O compartilhamento consentido de dados possibilita a personalização de produtos e serviços, oferecendo opções ajustadas às necessidades financeiras dos usuários, como empréstimos, seguros e investimentos. A competitividade também é incentivada, uma vez que a facilidade para comparar produtos financeiros estimula melhores condições de mercado.

Adicionalmente, ferramentas que permitem gerenciar permissões em tempo real promovem maior controle, transparência, segurança e confiança. Por último, a inclusão financeira se destaca ao oferecer produtos acessíveis, como microsseguros e linhas de crédito, a populações antes desassistidas pelo sistema tradicional, como trabalhadores informais.

Principais tendências para 2025

O próximo ano será marcado por avanços tecnológicos e pela expansão da ferramenta em áreas ainda não plenamente exploradas. Entre as principais tendências estão:

Integração entre Open Finance e Open Insurance

A interoperabilidade entre os dois sistemas permitirá que dados financeiros sejam utilizados para oferecer seguros ajustados a perfis específicos. Essa sinergia resultará em soluções como seguros baseados em comportamento e microsseguros acessíveis para trabalhadores informais.

Pagamentos automatizados via Pix

A automação de pagamentos recorrentes, diretamente integrada ao Open Finance, permitirá que despesas como aluguel e contas sejam quitadas de forma automática, simplificando a gestão financeira dos consumidores.

Embedded finance

Serviços financeiros e de seguros estarão cada vez mais presentes em plataformas não financeiras, como marketplaces e aplicativos de delivery, democratizando o acesso a esses produtos.

Monetização de dados com transparência

Consumidores poderão compartilhar suas informações financeiras em troca de benefícios como ofertas personalizadas, sempre respeitando regulações como a LGPD. Esse modelo promove o protagonismo do cliente e incentiva a confiança no sistema.

Avanços em APIs e inteligência artificial

APIs padronizadas e a aplicação de IA generativa e machine learning serão fundamentais para prever comportamentos, ajustar riscos e oferecer soluções sob medida. Isso permitirá a criação de serviços financeiros altamente personalizados.

O futuro tecnológico do Open Finance

O avanço do setor dependerá de tecnologias como inteligência artificial preditiva, aprendizado de máquina e Big Data. Essas soluções favorecem o desenvolvimento de produtos e serviços altamente personalizados, ajustados ao comportamento e às preferências individuais dos usuários. Além disso, ampliam a capacidade das empresas de antecipar tendências e avaliar riscos, fornecendo insights em tempo real para decisões mais estratégicas.

O Big Data, por exemplo, contribui para a rápida detecção de fraudes, enquanto identifica padrões de comportamento e novas oportunidades de mercado. Nesse cenário, a integração entre os sistemas financeiros será fundamental para que esses avanços tecnológicos sejam implementados de forma eficaz, promovendo um ecossistema mais colaborativo e eficiente.

O Open Finance está revolucionado o setor financeiro ao criar um ecossistema mais inclusivo, tecnológico e centrado no consumidor. Com expectativa de novos players e parcerias estratégicas, 2025 promete ser um ano decisivo para a consolidação desse modelo no Brasil, projetando o país como referência no cenário global de inovação financeira.

*Por Murilo Rabusky, Diretor de Negócios da Lina Open X , empresa de soluções de infraestrutura para o mundo Open.

Economia digital e você ainda não investe em criptoativos? Conheça a Mynt, uma plataforma BTG Pactual com a melhor seleção de ativos disponível para você explorar novas formas de investir sem medo. Abra agora sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok