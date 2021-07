Número de usuários de criptomoedas dobra nos últimos seis meses

O número de usuários das criptomoedas dobrou no primeiro semestre de 2021, de acordo com pesquisa da Crypto.com, uma grande corretora de criptomoedas.

A pesquisa realizada pela corretora identificou mais de 220 milhões de usuários de criptomoedas no final de junho, de acordo com um comunicado por e-mail.

A companhia afirma que utilizou uma cadeia de dados e outros parâmetros para determinar o número de usuários de 24 das maiores plataformas de criptoativos.

Os meses de fevereiro até maio foram os mais movimentados, saindo da casa dos 106 milhões para 203 milhões de usuários. Muito desse crescimento aconteceu em maio com o aumento da adoção das altcoins, quando a China suspendeu a mineração de bitcoin e Elon Musk comentou sobre a pegada de carbono da criptomoeda em questão. A parcela de detentores de altcoins aumentou dos 20% que se encontrava de janeiro à abril para 37% em maio e junho.

O número se compara com os nove meses que foram necessários para que a base de usuários de 65 milhões alcançasse os 100 milhões de pessoas.

“O crescimento que vimos no primeiro semestre de 2021 em nossa plataforma e na indústria como um todo é muito encorajador, e nós iremos continuar investindo pesado enquanto perseguimos nosso objetivo de colocar criptomoedas em todas as carteiras”, disse o CEO da Crypto.com, Kris Marszalek em um comunicado.

O mundo fala cada vez mais em criptomoedas, ao passo que a preocupação ambiental também se torna um fator decisivo para uma grande parcela de pessoas. A partir disso, as altcoins se consolidam como uma opção viável enquanto o bitcoin busca em outros locais fontes de energia renováveis após decisão do governo chinês de proibir a mineração no país, que utiliza a energia produzida em suas usinas termoelétricas como sua principal fonte energética, provocando a liberação de grandes quantidades de dióxido de carbono, principal agente do efeito estufa.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk