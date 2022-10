NFTs serão ‘tão disruptivos’ no futuro quanto o bitcoin, afirma executivo de corretora cripto

O volume de negociação de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) pode ter caído quase 98% desde janeiro, mas vários executivos do setor defendem que não há nada a temer, pois a tecnologia continua se desenvolvendo e amadurecendo.

Jonathon Miller, diretor administrativo da corretora de criptomoedas Kraken na Austrália, disse que, “apesar da atividade do mercado de NFTs e do volume de vendas terem diminuído em setembro, ainda estamos vendo sinais positivos de adoção em nível institucional e crescimento contínuo nos casos de uso".

Ele afirma que a empresa permanece “otimista em relação ao setor de NFTs” e acredita que a tecnologia será “tão disruptiva e inovadora quanto o bitcoin foi foi há 10 anos”.

Além disso, ele disse estar particularmente intrigado com o fato do banco JPMorgan, um dos maiores do mundo, ter assinado “um arrendamento usando a tecnologia”, além da notícia de que “o Vaticano abriu uma galeria de NFTs".

No entanto, ele reconheceu que a indústria ainda está “em sua infância” e que a maior barreira para a adoção em massa da tecnologia são as “péssimas experiências dos usuários”, dizendo que é “muito difícil dizer a alguém que quer ter acesso à arte digital que é necessário instalar uma carteira digital para embarcar nesse mundo".

O executivo da Kraken disse que é uma prioridade para eles tornar esse processo mais suave.

John Stefanidis, CEO e fundador da plataforma de jogos NFT Balthazar DAO, avalia que a queda nas negociações não é significativa sob uma perspectiva mais ampla, pois as pessoas precisam entender que “NFTs são mais do que apenas fotos".

Stefanidis disse que é natural que esse declínio aconteça depois que “algo experimentou um crescimento extremo".

Ele acredita que o revés tem o potencial de estabilizar mais o mercado. “Sempre há crescimento horizontal, as pessoas diversificam e recuam, e veremos um crescimento mais gradual no mercado de NFTs daqui por diante".

Já Mason Edwards, diretor comercial da Tezos Foundation - uma organização dedicada à promoção e ao desenvolvimento do blockchain Tezos e de tecnologias relacionadas - disse que é "benéfico que o mercado tenha sido sacudido, pois as pessoas vão comprar coisas com as quais se importam, em vez de se engajarem em especulação".

Edwards ressalta que "ainda não estamos em um ponto de maturidade no mercado de NFTs, ainda veremos pessoas comprando uma pedra por um milhão de dólares".

