NFTs para surfistas: coleção brasileira quer elevar experiência na Web3

Os tokens não fungíveis (NFTs) vão muito além de uma arte colecionável ou uma foto de perfil, e podem ser usados para criar comunidades, oferecer experiências no mundo real e serem também a porta de entrada para clubes. Foi essa visão de empresários brasileiros para criar a Surf Junkie Club.

Dois meses depois de seu lançamento, a coleção de NFTs voltada para a comunidade do surf anunciou uma parceria com a Lumx Studios, startup por trás dos NFTs da Reserva, Nestlé, Coca-Cola, Ambev e Mynt. O objetivo é criar plataforma e marketplace autônomos para elevar a experiência da marca na Web3.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

"Estamos cada vez mais conectados a projetos nativos Web3 para fortalecer a interação e a experiência de propriedade dos detentores. Acreditamos que é importante encontrar um meio-termo entre a Web2 e a Web3, gerando valor para todos os públicos detentores. Nesse sentido, assumimos o papel de empresa de tecnologia e inovação, colaborando com a marca Surf Junkie Club em um novo capítulo de interações, benefícios exclusivos e oportunidades em atividades especiais, proporcionando um ambiente simples, acessível e confortável ao utilizar todos os recursos tecnológicos de nossa infraestrutura de produto de maneira descomplicada” comentou Amanda Marques, Diretora de Marketing da Lumx Studios.

Em menos de 60 horas, foram comprados mais de 3.280 NFTs da Surf Junkie Club no lançamento. Os tokens são assinados pelo deisgner Marcello Serpa e servem como uma espécie de “carteirinha” de acesso ao clube de benefícios e experiências.

Plataforma e marketplace

Com o lançamento da plataforma, previsto para 15 de junho, a plataforma trará ainda mais benefícios para os donos de NFTs da Surf Junkie Club. Antes mesmo da data, os membros já puderam participar do evento Corona Sunsets, com Natiruts e The Beautiful Girls apenas para convidados no Rio de Janeiro.

“Esta é uma das principais entregas para a nossa comunidade, pois é neste espaço onde tudo vai acontecer. É como se fosse a “sede” do nosso clube. E ter a oportunidade de desenvolver este trabalho junto a Lumx é uma prova que realmente estamos comprometidos com o nosso propósito e a nossa missão”, explicou Felipe Baracchini, Gerente Geral do Surf Junkie Club.

Os membros da plataforma terão acesso, no lançamento, à uma arte digital, vouchers de descontos e conteúdos exclusivos. O marketplace permitirá também a compra e venda de NFTs no mercado secundário.

Novas coleções ainda oferecerão produtos oficiais da marca, como Fine Art - impressão especial do NFT sob supervisão de Marcello Serpa - e a experiência em piscina de ondas, uma das mais aguardadas pela comunidade e que será comercializada exclusivamente aos membros na plataforma que já tem data marcada para dia 2 de outubro.

Entre os benefícios da comunidade estão um desconto especial no Athlete Surf Performance criado por Allan Menache, treinador físico do tri-campeão mundial de surf Gabriel Medina; sessões de surf com fotógrafo exclusivo; acesso a área VIP no Saquarema Surf Festival e happy hours.

O projeto tem o apoio de importantes marcas da economia do surf, como Macaronis Resort, Evoke, Pyzel, Garmin, SurfMappers, Star Point e Bully’s, além de grandes nomes do esporte entre seus membros, como Donavon Frankenreiter, Carlos Burle, Alemão de Maresias, Jesse Mendes, Rodrigo Koxa, Haroldo Ambrósio, Everaldo Pato, Michelle Des Bouillons, Ian Cosenza, Luana Silva, Willian Cardoso (Panda), Bruno Santos, Lucas Silveira, Marco Giorgi e de promessas como Ryan Kainalo e Bela Nalu.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok