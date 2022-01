NFTs: 5 formas inusitadas de utilizar tokens não fungíveis

Agora que você já sabe o que são os famosos tokens não-fungíveis, ou NFTs, a primeira dúvida é como utilizá-los, não é mesmo?

Jogo, moda, ingressos? A tecnologia vai muito além da arte digital e dos cards colecionáveis, e pode impactar a sua vida em muitos sentidos, até mesmo na roupa que você usa. Pautados na exclusividade, os NFTs não se mantém apenas no mundo virtual, mas também podem dar acesso a itens da vida real e muito mais. Jogos como Axie Infinity e marcas como Dolce & Gabbana, Nike e Adidas já utilizam os tokens não-fungíveis em seus negócios — agora só falta você.

Assista ao vídeo e entenda como utilizar os mais variados tipos de NFTs com a explicação de Michelle Ferreira.

