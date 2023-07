NFT de criador do Twitter vendido por US$ 2,9 milhões em 2021 agora vale US$ 1,14

O mercado de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) vem enfrentando um período difícil desde o segundo semestre de 2022. E poucos ativos representam tão bem o momento ruim do segmento quanto um item colecionável que foi vendido por US$ 2,9 milhões em março de 2021 e, agora, está sendo avaliado em US$ 1,14.

O ativo em questão é uma captura de tela que retrata o primeiro post da história do Twitter, feito em 21 de março de 2006 pelo fundador da rede social, Jack Dorsey. Em 2021, esse post foi convertido em um token não-fungível e vendido por um valor milionário após uma disputa de lances entre investidores.

À época, o mercado de NFTs vivia um dos seus melhores momentos, com coleções milionárias, demanda aquecida, ativos valorizados e até a entrada de famosos nesse mercado. O bom momento se estendeu por 2021, se aproveitando de um momento de alta liquidez no mercado e juros baixos, além do interesse por uma tecnologia nova.

Pouco depois, porém, o cenário acabou mudando drasticamente. O ciclo de alta de juros dos Estados Unidos afastou capital e interesse por parte dos investidores nesse mercado. Ao mesmo tempo, a utilidade de diferentes projetos e ativos começou a ser questionada, e aqueles com pouco valor agregado - como a captura de tela de um post - foram os mais prejudicados.

Com isso, o mercado de NFTs tem perdido valor mês após mês. No caso do post feito por Dorsey e transformado em um criptoativo, o novo valor de US$ 1,14 se refere ao lance mais recente dado por um investidor para tentar comprar o ativo do atual proprietário, o que não significa que ele necessariamente será vendido por essa cifra.

In March 2021, the first tweet ever sold as an NFT for $2.9 million.

The most recent bid is $1.14 pic.twitter.com/fyM8zrGjj2

— Chairman (@WSBChairman) July 19, 2023