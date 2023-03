Nasdaq vai lançar serviço próprio de custódia de criptomoedas

A Nasdaq, empresa responsável pelo funcionamento da bolsa de valores dos EUA focada em ações de tecnologia, pretende estreitar seus laços com o mercado cripto. De acordo com a Bloomberg, a companhia quer lançar, ainda em 2023, um serviço próprio para custódia de criptomoedas.

Os planos da Nasdaq envolveriam o lançamento até o fim de junho deste ano, conforme a empresa trabalha para garantir a adequação à legislação dos Estados Unidos sobre o tema, além da obtenção de aprovação de reguladores e também o desenvolvimento da infraestrutura necessária.

No momento, a companhia já entrou com um pedido de autorização para o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYSDFS, na sigla em inglês), um regulador local. O foco da iniciativa é em atrair investidores institucionais para o mercado de criptomoedas.

Inicialmente, a custódia será permitida apenas para os dois maiores projetos do mercado, o bitcoin e o ether. Eventualmente, a Nasdaq planeja expandir a oferta de criptoativos disponíveis para custódia, e permitir também a execução dos ativos por instituições financeiras.

Em setembro de 2022, a Nasdaq havia anunciado sua primeira iniciativa voltada ao mercado de criptomoedas, buscando aproveitar o interesse de investidores no setor. Ela envolveu a criação de um grupo focado em ativos digitais para estudar ofertas de serviços, o que levou ao plano da custódia.

Empresas tradicionais e criptomoedas

O novo diretor de ativos digitais da Nasdaq, Ira Auerbach, destacou que o projeto é um "primeiro passo" de um movimento maior da empresa no mercado cripto, indicando que outras iniciativas estão em desenvolvimento e poderão ser anunciadas no futuro, mas sem dar mais detalhes.

Os planos da empresa se juntam ao de outros agentes tradicionais do mercado que aumentaram seus laços com criptomoedas nos últimos meses. Um dos mais importantes foi o BNY Mellon, o banco mais antigo dos Estados Unidos, que se tornou o primeiro grande agente de crédito do país a oferecer serviços com cripto.

A questão da custódia também tem gerado discussões entre investidores recentemente. O principal motivo é a preocupação em torno de corretoras centralizadas e sua capacidade de liquidez após a falência da FTX em novembro, até então a segunda maior exchange do mundo.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok